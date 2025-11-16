Imagini impresionante VIDEO. „Opriți genocidul”.  Peste 50.000 de oameni au asistat la meciul Palestina - Țara Bascilor

Naționala de fotbal a Palestinei a disputat un meci caritabil împotriva unei selecționatei Țării Bascilor, scor 3-0 pentru iberici.

Partida s-a desfășurat pe San Mames, stadionul celor de la Athletic Bilbao, în prezența a peste 50.000 de spectatori.

Meciul a avut loc sâmbătă seară, iar toate încasările au fost donate organizației „Medici fără Frontiere”, pentru sprijinirea civililor din Gaza, scrie france24.com.

Cei peste 50.000 de fani prezenți în tribunele stadionului San Mames au fost extrem de activi. Au fluturat steagurile ambelor selecționate, au aprins torțe și au scandat pentru Palestina și Gaza.

Tens of thousands of Spanish fans children, youth and elders filled a stadium with sold out tickets for a historic friendly between Palestine and Spain’s Basque Country. 🇪🇸❤️🇵🇸



Flags of both teams waved together as the crowd chanted for Palestine and Gaza and united to raise… pic.twitter.com/31lvKteYtv — 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) November 16, 2025

Jucătorii au ieșit pe teren cu mesajul „Opriți genocidul”,. Fotbaliștii basci au avut alături de ei copii, iar cei palestinieni flori, simbolizând copiii uciși în conflict.

Spania a fost martora unor proteste majore împotriva campaniei militare a Israelului în Gaza, în urma atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, ce s-a soldat cu cu aproximativ 1.200 de victime israeliene și 251 de persoane răpite.

În luna septembrie a acestui an, chiar la Bilbao, au avut loc o serie de proteste împotriva echipei de ciclism Israel-Premier Tech. Evenimentul s-a petrecut în timpul Turului Spaniei.

Marți, Palestina va disputa un nou meci caritabil. De această dată împotriva unei selecționate din Catalonia.

Sute de sportivi răniți sau chiar uciși în timpul atacurilor din Gaza

Sportul a avut și el de suferit în Palestina. După atacurile din Gaza, nu a mai existat nicio ligă, niciun club funcțional, iar sute de sportivi au fost răniți sau chiar uciși.

Printre aceștia se numără, Suleiman Al-Obeid, unul dintre cei mai faimoși fotbaliști din țară, poreclit „Pele al Palestinei”, și Hani Al-Masdar, fost internațional și antrenor al echipei olimpice.

A young Basque fan holds up a tribute shirt, visibly moved, honouring Palestine’s Olympic team coach Hani Al Masdar and national team legend Sulaiman Al Obaid, both killed by Israel. pic.twitter.com/zz9EuMct7R — Leyla Hamed (@leylahamed) November 15, 2025

