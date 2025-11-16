„Chiar eram mirat” Opinie contracurent în privința arbitrajului de la meciul Bosnia - România: „Nu bun, foarte bun”

Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, crede că prestația arbitrului Michael Oliver a fost una bună.

Conducătorul „roș-albaștrilor” a discutat despre faza în care Marius Marin (27 de ani), a părăsit terenul plin de sânge.

Michael Oliver a fost criticat pentru deciziile luate în timpul partidei Bosnia - România, 3-1.

Bosnia - România 3-1 . Mihai Stoica, opinie contracurent în privința arbitrajului: „Nu bun, foarte bun!”

Întrebat despre maniera de arbitraj al lui Michael Oliver, Mihai Stoica consideră că „centralul” britanic și-a îndeplinit sarcinile fără probleme:

„ Nu bun, foarte bun. Cartonașe galbene, când a fost cazul.

Dar ca să te legi că nu a dat un cartonaș galben într-o anumită fază... Mi s-a părut bun. În prima chiar eram mirat”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Managerul general al celor de la FCSB îi ia apărarea arbitrului englez pentru că nu l-a eliminat pe Tabakovic, deși i-a provocat o rană serioasă lui Marius Marin:

„ La Marius Marin, toată lumea zice că e cartonaș roșu. N-am văzut cartonaș roșu. Galben da, poate ”, a spus Mihai Stoica.

Michael Oliver a recunoscut greșeala de arbitraj

La finalul partidei de la Zenica, „centralul” englez a recunoscut greșeala de arbitraj în fața lui Marius Marin. Totuși, Michael Oliver nu a luat în calcul eliminarea lui Tabakovic.

„Arbitrul mi-a spus că a greșit că nu i-a dat cartonaș galben”, a spus Marius Marin, la flash-interviu.

7 cartonașe galbene și 1 roșu a acordat Michael Oliver în meciul Bosnia - România 3-1.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Marius Marin a venit bandajat la flash-interviu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport