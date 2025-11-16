„Chiar eram mirat” Opinie contracurent în privința arbitrajului de la meciul Bosnia - România: „Nu bun, foarte bun”

- Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, crede că prestația arbitrului Michael Oliver a fost una bună.
- Conducătorul „roș-albaștrilor” a discutat despre faza în care Marius Marin (27 de ani), a părăsit terenul plin de sânge.
Michael Oliver a fost criticat pentru deciziile luate în timpul partidei Bosnia - România, 3-1.
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica, opinie contracurent în privința arbitrajului: „Nu bun, foarte bun!”
Întrebat despre maniera de arbitraj al lui Michael Oliver, Mihai Stoica consideră că „centralul” britanic și-a îndeplinit sarcinile fără probleme:
„Nu bun, foarte bun. Cartonașe galbene, când a fost cazul.
Dar ca să te legi că nu a dat un cartonaș galben într-o anumită fază... Mi s-a părut bun. În prima chiar eram mirat”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.
Managerul general al celor de la FCSB îi ia apărarea arbitrului englez pentru că nu l-a eliminat pe Tabakovic, deși i-a provocat o rană serioasă lui Marius Marin:
„La Marius Marin, toată lumea zice că e cartonaș roșu. N-am văzut cartonaș roșu. Galben da, poate”, a spus Mihai Stoica.
Galerie foto (4 imagini)
Michael Oliver a recunoscut greșeala de arbitraj
La finalul partidei de la Zenica, „centralul” englez a recunoscut greșeala de arbitraj în fața lui Marius Marin. Totuși, Michael Oliver nu a luat în calcul eliminarea lui Tabakovic.
„Arbitrul mi-a spus că a greșit că nu i-a dat cartonaș galben”, a spus Marius Marin, la flash-interviu.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|7
|16-6 (+10)
|16
|3. România
|7
|12-9 (+3)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0