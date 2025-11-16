„Nu e normal să vii cu ifose” Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Rațiu, după meciul cu Bosnia: „Joacă așa cum ai jucat cu Real Madrid!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei naționale.

Conducătorul campioanei consideră că Rațiu are o atitudine diferită la echipa națională față de cea de la club, Rayo Vallecano, acolo unde este constant unul dintre cei mai buni jucători.

Mihai Stoica, despre Andrei Rațiu: „Are ifose! Vine cu o atitudine diferită la națională”

Pe Mihai Stoica l-a deranjat reacția lui Andrei Rațiu după ce Dennis Man nu i-a pasat la o fază de atac a României din minutul 66, cu Bosnia.

„Pe Rațiu nu prea l-am văzut nici ofensiv, nici defensiv. Poate că mă înșel eu, poate că am o problemă cu el... Îl văd extraordinar la echipa de club și cu o altă atitudine la echipa națională.

Mai mult, pe Rațiu îl văd cu atitudinea asta greșită acum, atitudine care nu era acum doi ani, când îl vedeam că își dorește foarte mult să vină la națională, să joace, să-și dea viața... Acum nu-și mai dă viața deloc.

L-am văzut aseară, reproșându-i lui Man că nu i-a dat pasă la o învăluire. El, în loc să vină în sprint, îl certa pe Man. Așa ceva nu se poate! Nu e normal să vii la națională cu ifosele astea” , a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Asta nu e atitudine de națională”

Conducătorul campioanei a continuat să îl critice pe Andrei Rațiu, cel despre care a spus că ar fi trebuit să se comporte altfel la meciul cu Bosnia:

„Dacă viI la națională, joacă așa cum ai jucat cu Real Madrid, când l-ai anihilat pe Vinicius și te-am lăudat toți!

Ceea ce a făcut el... Asta nu e atitudine de echipa națională. La 1-1, într-un meci atât de important, când un gol te poate face să ai șanse mai mari să mergi la mondial...”.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport