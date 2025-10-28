Sinner, cu buzunarele pline Italianul a depășit-o pe Simona Halep, la doar 24 de ani

Jannik Sinner (24 de ani #2 ATP) a depășit-o pe Simona Halep (34 de ani) în clasamentul financiar din circuitul mondial de tenis.

O singură jucătoare din circuitul feminin face parte din Top 8 .

Deși a jucat numai 6 ani la nivel profesionist, Sinner a depășit-o deja pe Halep!

Jannik Sinner a depășit-o pe Simona Halep în clasamentul veniturilor din tenis

Jannik Sinner a depășit suma de 50 de milioane de dolari câștigați din tenis după ce și-a adjudecat al doilea titlu din carieră la turneul de la Viena.

50.460.897 de dolari a câștigat Jannik Sinner în circuitul ATP

Astfel, în acest moment, numărul #2 în clasamentul ATP a întrecut-o cu peste 10 milioane de euro pe Simona Halep, care a evoluat 15 ani la nivel profesionist.

În clasamentul feminin, românca se află pe locul 5, fiind depășită doar de surorile Williams, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka.

40.236.618 de dolari a câștigat Simona Halep din tenis

Simona Halep va fi prezentă la Turneul Campioanelor: „ Asigurați-vă că vă luați biletele”

Fosta jucătoare s-a retras din activitate în acest an și, de atunci, nu a mai fost prezentă în prim-planul evenimentelor din tenisul mondial.

„Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad în acest an. Este un eveniment foarte special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nou-nouță.

Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu minunat alături de noi”, a spus sportiva, pe rețelele de socializare.

Simona Halep, alături de Garbine Muguruza, Ons Jabeur și Angelique Kerber, va participa la sesiuni de „meet & greet” cu fanii.

Întâlnirile româncei cu suporterii vor avea loc pe 1 și 3 noiembrie, între meciurile 2 și 3, în zona VIP Lounge a arenei.

Novak Djokovic, lider detașat al câștigurilor financiare din tenis

Socotind premiile obținute de toți jucătorii de tenis, Novak Djokovic conduce detașat clasamentul. În TOP 8 face parte o singură jucătoare din circuitul feminin, Serena Williams:

Novak Djokovic (Serbia) - 191.117.423 de dolari

Rafael Nadal (Spania)- 134.946.100 de dolari

Roger Federer (Elveția)- 130.594.339 de dolari

Serena Williams (SUA)- 94.816.730 de dolari

Andy Murray (Scoția)- 64.687.542 de dolari

Alexander Zverev (Germania)- 55.662.085 de dolari

Carlos Alcaraz (Spania)- 54.725.285 de dolari

Jannik Sinner (Italia)- 50.460.897 de dolari

