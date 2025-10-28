Sinner, cu buzunarele pline Italianul a depășit-o pe Simona Halep, la doar 24 de ani
Jannik Sinner FOTO: IMAGO
Sinner, cu buzunarele pline Italianul a depășit-o pe Simona Halep, la doar 24 de ani

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 18:04
  • Jannik Sinner (24 de ani #2 ATP) a depășit-o pe Simona Halep (34 de ani) în clasamentul financiar din circuitul mondial de tenis.
  • O singură jucătoare din circuitul feminin face parte din Top 8 .

Deși a jucat numai 6 ani la nivel profesionist, Sinner a depășit-o deja pe Halep!

Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis
Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis
Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis

Jannik Sinner a depășit-o pe Simona Halep în clasamentul veniturilor din tenis

Jannik Sinner a depășit suma de 50 de milioane de dolari câștigați din tenis după ce și-a adjudecat al doilea titlu din carieră la turneul de la Viena.

50.460.897 de dolari
a câștigat Jannik Sinner în circuitul ATP

Astfel, în acest moment, numărul #2 în clasamentul ATP a întrecut-o cu peste 10 milioane de euro pe Simona Halep, care a evoluat 15 ani la nivel profesionist.

În clasamentul feminin, românca se află pe locul 5, fiind depășită doar de surorile Williams, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka.

40.236.618 de dolari
a câștigat Simona Halep din tenis

Simona Halep va fi prezentă la Turneul Campioanelor: „Asigurați-vă că vă luați biletele”

Fosta jucătoare s-a retras din activitate în acest an și, de atunci, nu a mai fost prezentă în prim-planul evenimentelor din tenisul mondial.

„Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad în acest an. Este un eveniment foarte special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nou-nouță.

Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu minunat alături de noi”, a spus sportiva, pe rețelele de socializare.

Simona Halep, alături de Garbine Muguruza, Ons Jabeur și Angelique Kerber, va participa la sesiuni de „meet & greet” cu fanii.

Întâlnirile româncei cu suporterii vor avea loc pe 1 și 3 noiembrie, între meciurile 2 și 3, în zona VIP Lounge a arenei.

Novak Djokovic, lider detașat al câștigurilor financiare din tenis

Socotind premiile obținute de toți jucătorii de tenis, Novak Djokovic conduce detașat clasamentul. În TOP 8 face parte o singură jucătoare din circuitul feminin, Serena Williams:

  • Novak Djokovic (Serbia) - 191.117.423 de dolari
  • Rafael Nadal (Spania)- 134.946.100 de dolari
  • Roger Federer (Elveția)- 130.594.339 de dolari
  • Serena Williams (SUA)- 94.816.730 de dolari
  • Andy Murray (Scoția)- 64.687.542 de dolari
  • Alexander Zverev (Germania)- 55.662.085 de dolari
  • Carlos Alcaraz (Spania)- 54.725.285 de dolari
  • Jannik Sinner (Italia)- 50.460.897 de dolari

Vor să profite de „Clauza Beckham" Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Campionate
16:56
Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Igor Tudor, demis! Cine va sta pe banca lui Juventus la următorul meci + Soluțiile pe termen lung ale clubului
Campionate
11:57
Igor Tudor, demis! Cine va sta pe banca lui Juventus la următorul meci + Soluțiile pe termen lung ale clubului
Igor Tudor, demis! Cine va sta pe banca lui Juventus la următorul meci + Soluțiile pe termen lung ale clubului

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă". Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
tenis wta ATP simona halep PREMII jannik sinner
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil"
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile" » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul"
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

