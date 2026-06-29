„Mulți jucători plângeau” L-a dat pe afară din vestiar pe Zinedine Zidane! 20 de ani mai târziu, Ronaldo a dezvăluit motivul

Legendarul atacant brazilian Ronaldo Nazario (49 de ani) a dezvăluit de ce l-a dat afară din vestiarul naționalei Selecao pe Zinedine Zidane (54 de ani), după meciul Brazilia - Franța, scor 0-1, din sferturile Campionatului Mondial din 2006.

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În 2006, după ce a eliminat-o pe Brazilia, selecționata franceză și-a continuat parcursul până în finală, unde a fost învinsă de Italia, scor 1-1 (5-3 d.p.).

Ronaldo a explicat de ce l-a scos din vestiar pe Zidane: „Atmosfera era groaznică, l-am rugat să plece”

La finalul meciului, Zinedine Zidane a mers la vestiarul Braziliei pentru a face schimb de tricouri cu Ronaldo, dar atacantul brazilian l-a refuzat, rugându-l să plece.

„Am fost prieteni și încă suntem. A venit la noi în vestiar, dar atmosfera era groaznică . Mulți jucători plângeau. L-am felicitat, dar i-am spus că nu era momentul potrivit să facem schimb de tricouri și l-am rugat să plece”, a spus Ronaldo, potrivit marca.com.

Brazilia era principala favorită la titlul mondial în 2006. Gruparea sud-americană câștigase titlul în 2002 și avea o echipă formată din nume gigantice ale fotbalului: Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Adriano, Kaka și mulți alții.

Ronaldo, despre situația actuală a naționalei: „ Și-a pierdut statutul de favorită incontestabilă”

Ronaldo a vorbit și despre situația actuală a naționalei Braziliei, care o va înfrunta pe Japonia în șaisprezecimile CM 2026.

„Vorbim despre cel mai popular sport din lume. Există jucători grozavi și echipe foarte bune pe toată planeta. Brazilia și-a pierdut statutul de favorită incontestabilă, dar rămâne una dintre marile puteri ale fotbalului.

Datorită istoriei Braziliei ca favorită și datorită locului pe care fotbalul îl ocupă în cultura noastră, așteptările sunt întotdeauna foarte mari”, a mai spus Ronaldo.

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