Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Pan Zhanle și David Popovici (FOTO: Facebook @ David Popovici)
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Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 15:16
  • David Popovici (21 de ani) a dezvăluit că se va antrena alături de Pan Zhanle (21 de ani) în România.
  • La Roma, înotătorul român a anunțat că vrea să doboare recordul mondial deținut de chinez în proba de 100 metri liber.
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David Popovici a obținut trei medalii la Trofeul Settecolli, ultimul test înainte de Campionatul European de la Paris (10-16 august): două de aur (100 și 200 metri liber) și una de argint (50 metri liber).

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David Popovici și Pan Zhanle, cantonament comun de pregătire

Popovici s-a întors în țară, însă nu e singurul înotător de top care va fi prezent în România în această perioadă.

Luni, David a postat o fotografie în care se află alături de Pan Zhanle, marele său rival. Românul a anunțat că se va pregăti alături de cel care deține cel mai bun timp din istorie în proba de 100 metri liber.

„Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect «Bun venit!» în mandarină: 欢迎 (huan-iing) 😊

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră!”, a scris David Popovici pe Facebook.

David Popovici e sigur că va doborî recordul mondial al lui Pan Zhanle

După ce s-a impus în finala de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli, Popovici a anunțat că obiectivul său este stabilirea unui nou record mondial în această probă, fiind convins că va reuși să facă acest lucru.

„Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri. Nu știu dacă la Paris, poate la anul, în ianuarie, în septembrie sau când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”.

David Popovici a mai deținut cel mai bun timp pe această distanță. În 2022, la Campionalele Europene de la Roma, oprea cronometrul la 46.86 secunde.

Recordul românului a stat în picioare până pe 11 februarie 2024, când a fost doborât de Pan Zhanle, la Doha: 46.80. Chinezul și-a îmbunătățit performanța la Paris, pe 31 iulie 2024.

46.40 secunde
este recordul mondial stabilit de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cel mai bun timp al lui David Popovici este 46.51, reușit la Mondialele de la Singapore 2025

Medaliile cucerite de David Popovici

  • Jocurile Olimpice: una de aur și una de bronz
  • Campionatele Mondiale: patru de aur
  • Campionatele Mondiale în bazin scurt: una de argint
  • Campionatele Europene: patru de aur
  • Campionatele Europene în bazin scurt: una de aur, una de argint
  • campionatele Mondiale de juniori: trei de aur, una de argint
  • Campionatele Europene de juniori: șapte de aur, două de argint

Medaliile din palmaresul lui Pan Zhanle

  • Jocurile Olimpice: două de aur și una de argint
  • Campionatele Mondiale: patru de aur și două de argint
  • Cupa Mondială de Înot: trei de aur, una de argint și două de bronz
  • Jocurile Asiatice: trei de aur, trei de argint și una de bronz

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