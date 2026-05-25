Jaquline Cristian, eliminată Românca s-a oprit în primul tur de la Roland Garros, la capătul unui meci de aproape 3 ore

Jaqueline Cristian (27 de ani, #32 WTA) a fost eliminată în primul tur de la Roland Garros, după înfrângerea cu Kamilla Rakhimova (24 de ani, #86 WTA), scor 3-6, 6-4, 4-6.

Partida a durat două ore și 55 de minute.

Sorana Cîrstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Paris, după ce Gabriela Ruse și Jaquline Cristian au părăsit prematur turneul.

Sportiva originară din București venea cu un moral foarte bun la Roland Garros, după ce jucase finala turneului de la Strasbourg, pierdută, scor 6-7(3), 6-3, 2-6, în fața canadiancei Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA).

Duelul cu Rakhimova a început cu câte un break de fiecare parte.

Ulterior, sportiva din Uzbekistan s-a distanțat la 4-2, iar Jaqueline nu a mai avut forța de a întoarce setul în favoarea sa.

Actul secund a fost unul extrem de echilibrat. La 3-4, Cristian a reușit trei game-uri consecutive și a trimis meciul în decisiv.

După 3 break-uri în startul setului, uzbeca a rupt echilibrul și s-a distanțat la 3-1. Rakhimova și-a păstrat avantajul și a închis partida.

87.000 de euro şi 10 puncte WTA a câștigat Jaqueline Cristian pentru participarea pe tabloul principal de la Roland Garros

Anul trecut, Jaqueline ajunsese până în turul trei la Roland Garros, fiind eliminat de Iga Swiatek.

Sorana Cîrstea, ultima speranță a României

Duminică, Sori a învins-o pe franțuzoiaca Ksenia Efremova (17 ani, #625 WTA), beneficiara unui wild-card, scor 6-3, 6-1.

Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) o va întâlni în turul doi pe Eva Lys (locul 81 WTA), care a trecut fără probleme de Petra Marcinko (WTA #51), scor 6-3, 6-0.

