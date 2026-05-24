Ghinion pentru Gabriela Ruse VIDEO. Românca a abandonat în primul tur de la Roland Garros

Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) a fost nevoită să abandoneze în primul tur al turneului de la Roland Garros.

Sportiva născută în București a fost prima jucătoare din România care a luat startul în acest an pe tabloul principal de la Roland Garros, însă nu a putut duce duelul cu Magdalena Frech (28 de ani, #49 WTA) până la final.

Gabriel Ruse a abandonat la Roland Garros

Poloneza a câștigat primul set la tiebreak, scor 7-6(5), iar în setul secund conducea cu 2-1. În pauza dintre game-uri, Ruse a cerut timeout medical.

Românca a acuzat probleme fizice și s-a văzut nevoită să abandoneze după o oră și jumătate de joc.

Zdrowie jest NAJWAŻNIEJSZE ⚠️



Elena-Gabriela Ruse walczyła dzielnie, ale musiała poddać mecz z Magdaleną Fręch ❌



Nas cieszy wyraźna pobudka Magdy, która w ostatnich tygodniach była w totalnym dołku formy 👍#RolandGarros #RG2026 pic.twitter.com/A5U46yGZ6F — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 24, 2026

În ciuda faptului că a declarat forfait, Ruse are în continuare avantaj în duelurile cu French (3-2), după ce se impusese în precedentele două confruntări.

87.000 de euro şi 10 puncte WTA a câștigat Gabriela Ruse pentru participarea pe tabloul principal de la Roland Garros

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, celelalte reprezentante ale României la Roland Garros

Aflată la cea mai bună clasare a carierei (#18 WTP), Sorana Cîrstea (36 de ani) își va începe și ea aventura la Roland Garros duminică.

În primul tur, Sori o va întâlni pe jucătoarea franceză Ksenia Efremova (17 ani, #625 WTA), beneficiara unui wild-card.

Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) urmează să intre și ea în scenă luni, atunci când are programat meciul cu uzbeca Kamilla Rakhimova (24 de ani, #86 WTA).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport