Jaqueline Cristian, în semifinale Românca s-a calificat fără să joace » Naomi Osaka n-a mai făcut față durerii

Jaqueline Cristian (Foto: IMAGO)
Tenis

Silviu Dumitru
17.10.2025, ora 09:42
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 09:42
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Osaka.
  • Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA), principala favorită a competiției de categorie WTA 250, a fost nevoită să se retragă înaintea partidei.

Pentru prima oară în carieră, Jaqueline ajunge în semifinale la trei turnee WTA dintr-un an calendaristic. În 2025, a mai reușit această performanță la Rabat și la Iași.

Jaqueline Cristian, în semifinale la WTA Osaka. Naomi s-a retras

Cristian și Osaka trebuiau să se dueleze vineri în sferturi, însă organizatorii turneului din Japonia au anunțat că nipona nu poate juca.

„Ne pare rău să anunțăm că Naomi Osaka nu și-a revenit după o accidentare la piciorul stâng suferită în turul al doilea al acestui turneu și s-a retras din sferturile de finală programate pentru astăzi (n.r. vineri)”, au scris oficialii competiției pe platforma X.

În runda precedentă, jucătoarea care are 4 titluri de Grand Slam în palmares a învins-o în trei seturi pe Suzan Lamens.

Osaka a terminat meciul având coapsa stângă bandajată și a dezvăluit ulterior că doar calmantele au ajutat-o să ducă partida la capăt. Însă nu a facut față durerii la interviul de pe teren: și-a cerut scuze și a plecat rapid.

Jaqueline Cristian se va duela pentru un loc în finala turneului cu învingătoarea partidei dintre cehoaica Tereza Valentonva (18 ani, #78 WTA) și sârboaica Olga Danilovic (24 de ani, #49 WTA și favorită 6).

Pe cealaltă parte a tabloului, Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA) a făcut pasul în semifinale, fază în care a patra favorită va juca împotriva câștigătoarei dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) și elvețianca Viktorija Golubic (33 de ani, #60 WTA).

11.970 de dolari
este premiul pe care și l-a asigurat Jaqueline prin calificarea în semifinalele turneului de la Osaka

Grație parcursului din Japonia, românca a câștigat 98 de puncte WTA, aflându-se pe locul 42 în clasamentul LIVE, aproape de cea mai bună clasare din carieră (41).

Dacă va ajunge în finală va urca pe 37, iar dacă își va adjudeca trofeul va reuși un salt până pe poziția 34.

naomi osaka jaqueline cristian wta osaka
