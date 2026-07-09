Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a anunțat, joi, că a suferit o accidentare și nu va participa la turneul WTA 250 de la Iași.

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La începutul acestei luni, Cîrstea a fost eliminată de la Wimbledon în turul al treilea, după ce a pierdut meciul cu Linda Noskova, scor 6-2, 3-6, 6-7(9).

Sorana Cîrstea s-a accidentat la Wimbledon

Tenismena a anunțat, pe pagina sa personală de Instagram, că a suferit o accidentare în turul 2 de la Wimbledon și nu va participa la turneul de la Iași, care se desfășoară în perioada 13-19 iulie.

„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la Iași.

Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți.

Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 și 19 iulie voi fi la Iași și sper să ne vedem în afara terenului”, a scris Sorana Cîrstea pe Instagram.

Mesajul Soranei Cîrstea. Foto: Instagram/@soranacirstea

După parcursul de la Wimbledon, Cîrstea și-a egalat și cea mai bună performanță la acest turneu: accederea în turul al treilea. A mai ajuns în această fază a competiției de 5 ori: 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

A ratat ocazia să se califice mai departe și să-și doboare recordul de la All England Club.

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În luna februarie a acestui an, Sorana Cîrstea a câștigat în premieră un turneu în România, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca, unde a învins-o categoric pe Emma Răducanu cu scorul de 6-0, 6-2.

Pe tabloul principal de la Iași se află două sportive din România: Jaqueline Cristian (28 de ani, #37 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA).

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