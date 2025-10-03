Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără

Jucătorul de baschet Jarred Shaw (35 de ani) riscă pedeapsa cu moartea în Indonezia, după ce a fost acuzat de trafic de droguri.

Americanul susține că a consumat jeleuri cu canabis pentru a ține sub control o boală gravă, însă autoritățile de la Jakarta nu au ținut cont de această explicație.

Jarred Shaw riscă pedeapsa capitală în Indonezia

Jarred Shaw a fost prins de autoritățile indoneziene în timp ce primea un pachet cu jeleuri cu canabis importate ilegal. Acesta folosea jeleurile respective pentru a ameliora efectele maladiei Crohn.

În momentul în care ridica coletul, 10 polițiști sub acoperire au apărut la locul cu pricina pentru a-l aresta. El riscă pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață.

De asemenea, el a fost exclus pe viață din Liga Indoneziană de Baschet, competiție pe care a câștigat-o în 2023 alături de Prawira Bandung.

„Folosesc canabisul ca medicament. Sufăr de o afecțiune inflamatorie numită maladia Crohn, care este incurabilă. Nu există alt medicament în afară de canabis care să-mi oprească durerile de stomac”, a declarat Shaw, conform theguardian.com.

„Ceea ce ei consideră droguri, eu consider medicamente”, a continuat Shaw. „Este doar o diferență de cultură.”

Indonezia are o politică extrem de dură în ceea ce privește consumul și traficul de droguri. Peste 500 de persoane, dintre care 100 de străini, așteaptă execuția în Indonezia, în principal din cauza infracțiunilor legate de droguri.

În 2016, un indonezian și trei cetățeni străini au fost executați prin împușcare după ce au fost condamnați pentru infracțiuni legate de droguri.

Reacția autorităților de la Jakarta

Ronald Sipayung, șeful poliției aeroportului Soekarno-Hatta, a vorbit despre situația sportivului american, declarând că ar putea fi vorba despre o rețea internațională de trafic de droguri.

„Continuăm ancheta pentru a descoperi reţeaua internațională de trafic de droguri din spatele acestui caz și pentru a opri distribuția”, a transmis Sipayung.

Jarred Shaw a fost prezentat într-o conferință de presă, fiind încătușat și îmbrăcat într-un tricou portocaliu, cu o mască neagră pe față. Acesta a fost pus să stea cu spatele la public, în timp ce autoritățile au prezentat bomboanele cu canabis. Acestea cântăreau 869 de grame și aveau o valoare de aproximativ 400 de dolari.

Sportivul american nu a apărut încă în fața instanței, în ciuda faptului că a fost arestat în urmă cu cinci luni. Acesta încă așteaptă data primei înfățișări cu judecătorii.

Ce este boala Crohn

Boala Crohn, sau maladia Crohn, este o afecțiune inflamatorie cronică a tractului digestiv. Este o boală autoimună, ceea ce înseamnă că sistemul imunitar al corpului atacă în mod greșit propriile țesuturi.

Deși nu există un tratament care să vindece afecțiune, există medicamente care pot reduce semnificativ simptomele și pot induce remisia pe termen lung.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport