Lotul României pentru EuroCup Cele 20 de jucătoare alese de noul selecționer, la doar trei zile de la prezentare

Ovidiu Mihăilă (52 de ani), noul selecționer al României, a anunțat lotul naționalei de handbal feminin pentru meciurile cu Norvegia și Polonia din EHF EuroCup.

Ovidiu Mihăilă a fost instalat în funcția de selecționer în urmă cu doar 3 zile, după ce Florentin Pera și-a dat demisia de la echipa națională.

Lotul României pentru meciurile din EuroCup

Federația Română de Handbal a anunțat lotul pentru partidele cu Norvegia și Polona. Ovidiu Mihăilă se va baza pe 20 de jucătoare.

Partida cu Norvegia se va juca pe 15 octombrie, la Larvik, în timp ce duelul cu Polonia va avea loc la Craiova, în Sala Polivalentă, pe 19 octombrie.

România va evolua la Campionatul Mondial, competiție care se va juca în perioada 28 noiembrie - 14 decembrie, în Germania și Olanda.

România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croația, Japonia și Danemarca. Înainte de plecarea la Mondial, România va găzdui „Trofeul Carpați”, la Bistrița-Năsăud. Adversarele româncelor vor fi Portugalia, Cehia și Austria.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă

Portari:

Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban

Extreme dreapta:

Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu

Inter dreapta:

Alicia Gogîrlă

Coordonatori:

Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo

Pivoți:

Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Interi Stânga:

Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic

Extreme stânga:

Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport