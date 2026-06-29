Jason Kodor, la Rapid Giuleștenii au anunțat transferul românului de la Lecce

Rapid a anunțat transferul tânărului atacant Jason Kodor (20 de ani), fotbalist care vine de la gruparea italiană US Lecce.

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Kodor a lăsat o impresie bună atunci când a evoluat în tricoul echipei naționalei U19, la Campionatul European care s-a disputat în vara anului trecut.

Jason Kodor a semnat cu Rapid

Rapid București a anunțat transferul definitiv al lui Jason Kodor, atacant care a jucat în sezonul trecut la Lecce Primavera, în Italia.

Înțelegerea dintre clubul Rapid și tânărul atacant se întinde pe o perioadă de trei ani.

Acesta s-a alăturat lotului condus de Daniel Pancu și a plecat alături de echipă spre Austria, unde Rapid merge în cantonament înainte de noul sezon.

„FC Rapid și US Lecce au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor.

Internaționalul român de juniori, în vârstă de numai 20 de ani, a evoluat în sistemul de tineret al clubului italian, integrându-se în echipele Under 18 și apoi în Lecce Primavera, unde a avut 11 apariții.

Kodor a semnat un contract pe 3 sezoane cu clubul nostru și se alătură lotului condus de Daniel Pancu pentru deplasarea în Austria, unde se va desfășura perioada de pregătire centralizată.

Bine ai venit în Giulești, Jason! Să porți cu mândrie culoarea vișinie!”, a transmis clubul Rapid.

Jason Kodor și-a făcut junioratul în România, la CS Dinamo, Academia Sport Team și CA Oradea, formație de la care a fost achiziționat în anul 2022 de către cei de la Lecce.

În Italia, acesta a jucat 55 de meciuri pentru echipa U18 a celor de la Lecce, și 52 de meciuri pentru gruparea U20. În total, acesta a marcat 33 de goluri și a oferit trei pase decisive.

150.000 de euro este cota lu Jason Kodor, potrivit Transfermarkt

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