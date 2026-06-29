Jason Kodor, la Rapid  Giuleștenii au anunțat transferul românului de la Lecce +3 foto
Jason Kodor FOTO: Facebook @FC Rapid
Superliga

Jason Kodor, la Rapid Giuleștenii au anunțat transferul românului de la Lecce

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 14:51
  • Rapid a anunțat transferul tânărului atacant Jason Kodor (20 de ani), fotbalist care vine de la gruparea italiană US Lecce.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kodor a lăsat o impresie bună atunci când a evoluat în tricoul echipei naționalei U19, la Campionatul European care s-a disputat în vara anului trecut.

Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește și
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal

Jason Kodor a semnat cu Rapid

Rapid București a anunțat transferul definitiv al lui Jason Kodor, atacant care a jucat în sezonul trecut la Lecce Primavera, în Italia.

Înțelegerea dintre clubul Rapid și tânărul atacant se întinde pe o perioadă de trei ani.

Acesta s-a alăturat lotului condus de Daniel Pancu și a plecat alături de echipă spre Austria, unde Rapid merge în cantonament înainte de noul sezon.

Jason Kodor a plecat în cantonament alături de FC Rapid FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (1).jpeg
Jason Kodor a plecat în cantonament alături de FC Rapid FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (1).jpeg

Galerie foto (3 imagini)

Jason Kodor a plecat în cantonament alături de FC Rapid FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (1).jpeg Jason Kodor a plecat în cantonament alături de FC Rapid FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (2).jpeg Jason Kodor a plecat în cantonament alături de FC Rapid FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+3 Foto
labels.photo-gallery

„FC Rapid și US Lecce au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor.

Internaționalul român de juniori, în vârstă de numai 20 de ani, a evoluat în sistemul de tineret al clubului italian, integrându-se în echipele Under 18 și apoi în Lecce Primavera, unde a avut 11 apariții.

Kodor a semnat un contract pe 3 sezoane cu clubul nostru și se alătură lotului condus de Daniel Pancu pentru deplasarea în Austria, unde se va desfășura perioada de pregătire centralizată.

Bine ai venit în Giulești, Jason! Să porți cu mândrie culoarea vișinie!”, a transmis clubul Rapid.

Jason Kodor și-a făcut junioratul în România, la CS Dinamo, Academia Sport Team și CA Oradea, formație de la care a fost achiziționat în anul 2022 de către cei de la Lecce.

În Italia, acesta a jucat 55 de meciuri pentru echipa U18 a celor de la Lecce, și 52 de meciuri pentru gruparea U20. În total, acesta a marcat 33 de goluri și a oferit trei pase decisive.

150.000 de euro
este cota lu Jason Kodor, potrivit Transfermarkt

Citește și

Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
14:29
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
El este noul atacant de la Dinamo  Vârful ales de „câini” joacă în Norvegia și a fost botezat de legendarul Freddie Ljungberg
Superliga
13:12
El este noul atacant de la Dinamo Vârful ales de „câini” joacă în Norvegia și a fost botezat de legendarul Freddie Ljungberg
Citește mai mult
El este noul atacant de la Dinamo  Vârful ales de „câini” joacă în Norvegia și a fost botezat de legendarul Freddie Ljungberg

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
transfer liga 1 rapid lecce Jason Kodor
Știrile zilei din sport
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
17:50
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Superliga
16:40
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Citește mai mult
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:02
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
19:07
Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
Marius Marin a semnat  FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
18:10
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
18:45
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Top stiri
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Campionatul Mondial
10:25
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Citește mai mult
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Stranieri
09:52
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial
16:07
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Citește mai mult
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
B365
29.06
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
Citește mai mult
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 20 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share