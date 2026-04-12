„Hai, mâncați jambon!”  VIDEO.  Fotbaliști musulmani, fugăriți de președintele clubului cu o bucată de carne de porc +10 foto
Javi Poves (FOTO: captură x.com/radiogenoa)
„Hai, mâncați jambon!” VIDEO. Fotbaliști musulmani, fugăriți de președintele clubului cu o bucată de carne de porc

Publicat: 12.04.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 12.04.2026, ora 13:46
  • Javi Poves (39 de ani), președintele clubului CD Colonia Moscardo, a urmărit mai mulți jucători musulmani ai echipei sale cu un jambon iberic, îndemnându-i să mănânce carne de porc.

Javi Poves este una dintre figurile controversate ale fotbalului spaniol. E cunoscut ca fiind un adept al teoriilor conspirației, dar și pentru conflictele pe care le are cu arbitrii. Și chiar și cu propriii jucători!

Și-a îndemnat jucătorii musulmani să mănânce carne de porc

În timpul unui antrenament al echipei care evoluează în al patrulea eșalon al Spaniei, Javi Poves i-a anunțat pe fani că biletele pentru meciul cu Orihuela, crucial în lupta pentru evitarea retrogradării (a avut loc sâmbătă, scor 1-0), vor fi gratuite.

De asemenea, a precizat că în timpul partidei va avea loc o tombolă, iar câștigătorii vor primi un tricou al echipei și un jambon iberic. Îl ținea deja în brațe.

Chiar în acel moment, pentru a-i asigura pe suporteri că bucata de carne de porc pe care o ține în mână este adevărată, Poves a început să alerge după jucătorii musulmani ai echipei, strigând „Hai, mâncați jambon!”, potrivit sport.es.

Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa)
Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa)

Galerie foto (10 imagini)

Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa) Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa) Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa) Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa) Javi Poves i-a fugărit cu un jambon în mână pe jucătorii musulmani (FOTO: captură x.com/radiogenoa)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Musulmanii nu au voie să mănânce carne de porc, interdicția fiind înscrisă în Coran, încă de acum 14 secole.

Porcul era considerat un animal necurat care mănâncă resturi și era socotit drept un animal toxic, mai ales că are o digestie mult mai rapidă decât vitele, iar toxinele nu sunt eliminate, ci rămân în grăsime, scrie hotnews.ro.

VIDEO cu momentul în care Javi Poves își fugărește jucătorii musulmani

Pe 12 februarie, Javi Poves a fost suspendat pentru 8 meciuri și amendat cu 1.500 de euro.

A ignorat pedeapsa, iar trei zile mai târziu a participat la meciul cu Rayo Majadahonda și a provocat scandal, insultându-i pe arbitri și pe jucătorii adverși, chiar apucându-l de gât pe unul dintre ei, scrie Marca.

Ulterior, Javi Poves a primit o suspendare doi ani și o amendă de 3.500 de euro pentru neexecutarea sancțiunilor precedente.

A fost și antrenor: „Nu sunt primit cu brațele deschise în vestiar”

Javi Poves a renunțat la funcția de antrenor al echipei CD Colonia Moscardo la începutul anului, după ce anterior afirmase că echipa nu va reuși să evite retrogradarea.

„Sunt entuziaști, iar eu mă retrag puțin pentru că sunt puțin pesimist. Să spunem doar că nu sunt tocmai primit cu brațele deschise în vestiar.

Fără să mă fi certat cu nimeni. Din moment ce sunt pesimist, e mai bine să nu fiu acolo, nu-i așa? Mă înțeleg bine cu toată lumea. Și dacă cineva trebuie să facă un miracol, ei bine, va fi persoană care stă chiar aici, lângă mine (n.r. Julio Cidoncha)”.

După 31 de meciuri, Colonia Moscardo a acumulat 33 de puncte și ocupă locul 15 (dintr-un total de 18 echipe) în Segunda RFEF, grupa 5.

Real Madrid C, echipa de pe locul 13 (de baraj) are 34 de puncte, în timp ce Navalcarnero, prima echipa aflată deasupra liniei roșii, are 36 de puncte și un meci mai puțin disputat.

