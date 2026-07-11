E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația +8 foto
Foto: Imago și captură video Reddit. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 10:21
  • Spania - Belgia 2-1. Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul „Diavolilor Roșii”, nu înțelege de ce echipa sa nu a primit un penalty în a doua repriză a meciului din sferturile CM 2026.
  • De ce a ignorat arbitrul Michael Oliver (41 de ani) momentul din minutul 62, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La scorul de 1-1, după o centrare în careul Spaniei, Aymeric Laporte a respins mingea cu capul, iar Rodri a atins-o cu mâna.

Belgienii au cerut vehetement un penalty, dar arbitrul Oliver a lăsat jocul să continue.

Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul  după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”
Citește și
Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”
Citește mai mult
Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul  după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”

Spania - Belgia 2-1. De ce nu s-a acordat penalty la hențul lui Rodri

Rudi Garcia nu înțelege de ce Michael Oliver nu a acordat o lovitură de la 11 metri după acea fază.

„Am jucat de la egal la egal cu Spania. În plus, l-am pierdut pe Courtois, ceea ce a fost un mare ghinion. A trebuit să-l schimbăm mai devreme și pe De Bruyne.

Iar apoi nu înțeleg de ce Michael Oliver nu a mers să revadă la VAR faza hențului. A fost o decizie care ne-a dezavantajat”, a spus selecționerul Belgiei, conform as.com.

Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit
Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit

Galerie foto (8 imagini)

Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit Penalty-ul cerut de Belgia după hențul lui Rodri. Foto: captură video Reddit
+8 Foto
labels.photo-gallery

Care e explicația pentru decizia lui Oliver de a nu acorda penalty pentru Belgia?

Conform regulilor de joc IFAB, atingerea mingii cu mâna nu constituie o infracțiune dacă mingea atinge mâna sau brațul unui jucător (n.r. - în acest caz Rodri) în urma unei lovituri cu piciorul sau cu capul efectuate de un coechipier aflat în apropiere (Laporte).

Deoarece distanța este foarte mică, se consideră că jucătorul nu a avut timp să reacționeze.

Rudi Garcia, despre Courtois: „A suferit o leziune musculară”

Rudi Garcia a vorbit și despre înlocuirea lui Thibaut Courtois din minutul 71, după ce portarul belgian a acuzat probleme la coapsa piciorului stâng.

„Face parte din sportul de cel mai înalt nivel. Courtois a fost excelent din toate punctele de vedere. Nu am vrut să riscăm ca accidentarea sa să se agraveze.

A suferit o leziune musculară. Nu regret decizia pe care am luat-o (n.r. l-a trimis pe teren pe Senne Lammens, care a gafat la golul de 1-2). Courtois este unul dintre cei mai buni portari din lume, iar o recidivă ar fi fost o problemă foarte serioasă”, a mai spus selecționerul.

Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO .jpg
Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO jpg Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Thibaut Courouis a ie;it accidentat în meciul Spania - Belgia de la CM 2026 Foto IMAGO.jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Garcia a fost întrebat și despre viitorul său pe banca Belgiei, după eliminarea de la CM 2026. Contractul său urmează să expire la finalul acestei luni.

„Nu, încă nu (nu vrea să comenteze subiectul). Acum trebuie să vorbim despre meci. Sunt foarte dezamăgit, mai ales pentru cei care nu vor mai avea ocazia să revină. Toți suntem dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat astăzi (n.r. vineri). Am făcut tot ce am putut, dar nu a fost suficient”.

Trebuie să acceptăm înfrângerea, dar, așa cum am spus, am privit Spania în ochi și am luptat de la egal la egal. Rudi Garcia, selecționerul Belgiei

Citește și

Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul  după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”
Campionatul Mondial
09:32
Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”
Citește mai mult
Courtois, decizie neașteptată Portarul Belgiei a făcut anunțul  după eliminarea de la CM 2026: „Poate că a fost ultimul meu meci”
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
Campionatul Mondial
01:03
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
Citește mai mult
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
spania hent PENALTY belgia Rudi Garcia cm 2026 rodri
Știrile zilei din sport
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Superliga
11.07
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Citește mai mult
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Superliga
11.07
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Citește mai mult
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Superliga
11.07
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Citește mai mult
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Tenis
11.07
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Citește mai mult
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:35
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
13:02
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
12:53
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
12:41
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
Top stiri
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Superliga
11.07
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Citește mai mult
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Campionatul Mondial
11.07
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Citește mai mult
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Campionatul Mondial
11.07
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Citește mai mult
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 7 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share