E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația

Spania - Belgia 2-1. Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul „Diavolilor Roșii” , nu înțelege de ce echipa sa nu a primit un penalty în a doua repriză a meciului din sferturile CM 2026.

, nu înțelege de ce echipa sa nu a primit un penalty în a doua repriză a meciului din sferturile CM 2026. De ce a ignorat arbitrul Michael Oliver (41 de ani) momentul din minutul 62, mai jos în articol.

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La scorul de 1-1, după o centrare în careul Spaniei, Aymeric Laporte a respins mingea cu capul, iar Rodri a atins-o cu mâna.

Belgienii au cerut vehetement un penalty, dar arbitrul Oliver a lăsat jocul să continue.

Spania - Belgia 2-1 . De ce nu s-a acordat penalty la hențul lui Rodri

Rudi Garcia nu înțelege de ce Michael Oliver nu a acordat o lovitură de la 11 metri după acea fază.

„Am jucat de la egal la egal cu Spania. În plus, l-am pierdut pe Courtois, ceea ce a fost un mare ghinion. A trebuit să-l schimbăm mai devreme și pe De Bruyne.

Iar apoi nu înțeleg de ce Michael Oliver nu a mers să revadă la VAR faza hențului. A fost o decizie care ne-a dezavantajat” , a spus selecționerul Belgiei, conform as.com.

Care e explicația pentru decizia lui Oliver de a nu acorda penalty pentru Belgia?

Conform regulilor de joc IFAB, atingerea mingii cu mâna nu constituie o infracțiune dacă mingea atinge mâna sau brațul unui jucător (n.r. - în acest caz Rodri) în urma unei lovituri cu piciorul sau cu capul efectuate de un coechipier aflat în apropiere (Laporte).

Deoarece distanța este foarte mică, se consideră că jucătorul nu a avut timp să reacționeze.

Rudi Garcia, despre Courtois: „A suferit o leziune musculară”

Rudi Garcia a vorbit și despre înlocuirea lui Thibaut Courtois din minutul 71, după ce portarul belgian a acuzat probleme la coapsa piciorului stâng.

„Face parte din sportul de cel mai înalt nivel. Courtois a fost excelent din toate punctele de vedere. Nu am vrut să riscăm ca accidentarea sa să se agraveze.

A suferit o leziune musculară. Nu regret decizia pe care am luat-o (n.r. l-a trimis pe teren pe Senne Lammens, care a gafat la golul de 1-2). Courtois este unul dintre cei mai buni portari din lume, iar o recidivă ar fi fost o problemă foarte serioasă”, a mai spus selecționerul.

Garcia a fost întrebat și despre viitorul său pe banca Belgiei, după eliminarea de la CM 2026. Contractul său urmează să expire la finalul acestei luni.

„Nu, încă nu (nu vrea să comenteze subiectul). Acum trebuie să vorbim despre meci. Sunt foarte dezamăgit, mai ales pentru cei care nu vor mai avea ocazia să revină. Toți suntem dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat astăzi (n.r. vineri). Am făcut tot ce am putut, dar nu a fost suficient”.

Trebuie să acceptăm înfrângerea, dar, așa cum am spus, am privit Spania în ochi și am luptat de la egal la egal. Rudi Garcia, selecționerul Belgiei

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