Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 19:32
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 19:32
  • Unirea Slobozia a anunțat oficial despărțirea de cuplul de antrenori Jean Vlădoiu (57 de ani) și Andrei Prepeliță (40 de ani).
  • Noul antrenor al ialomițenilor este Claudiu Niculescu (49 de ani), tehnician ce nu a mai condus o echipă de Liga 1 de 8 ani.

Eșecul 0-1 cu Petrolul le-a fost fatal lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță. La nici 24 de ore distanță, oficialii celor de la Unirea Slobozia au decis să se despartă de cei doi.

Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de Unirea Slobozia

De altfel, la finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 2-3, fanii ialomițenilor au răbufnit și au cerut demisia cuplului de antrenori ai Unirii.

„Clubul Unirea Slobozia anunță încheierea colaborării cu antrenorii Ion Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Succes amândurora!”, a fost anunțul făcut de Unirea Slobozia pe pagina de Facebook a clubului.

Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță au fost instalați la cârma echipei în vara anului trecut, după ce Adrian Mihalcea a salvat echipa de la baraj.

Cu ei pe bancă, Unirea Slobozia a fost una din revelațiile acestui sezon.

La un moment dat, ialomițenii se aflau pe loc de play-off, însă a urmat un colaps total neașteptat, ce a cuprins o serie de nouă înfrângeri consecutive.

Andrei Prepeliță: „Mai mulți jucători au cerut să plece de la echipă

Andrei Prepeliță s-a confruntat cu mai multe situații dificile pe parcursul mandatului său la Slobozia, scrie gsp.ro.

„Promisiunile neonorate sunt la ordinea zilei în fotbalul românesc. 

La discuțiile din iunie, lui Andrei și staff-ului său li s-a garantat că vor avea susținerea totală a celor din club și a oamenilor cu putere de decizie. Lucru care, evident, nu a fost respectat și s-a decis să fie dat afară.

Condiții de Liga 3, fără condiții salariale normale pentru jucători și antrenamente făcute pe teren de minifotbal.

În ultima perioadă, mai mulți jucători au cerut să plece de la echipă, chiar în ligile inferioare, pentru că erau nemulțumiți de condițiile de la club”, au spus surse, pentru publicația citată.

  • De-a lungul carierei, Andrei Prepeliță a mai antrenat FC Argeș, Gloria Buzău și Petrocub.

Claudiu Niculescu, prezentat oficial la Unirea Slobozia

Slobozia nu a stat mult pe gânduri, iar la scurt timp după anunțul legat de demiterea lui Vlădoiu și Prepeliță a venit și prezentarea oficială a noului antrenor.

Este vorba de Claudiu Niculescu, ex-CSM Slatina, cel care revine pe banca unei echipe de Liga 1 după o pauză de 8 ani.

„Lunetistul” nu a mai antrenat în prima ligă din anul 2018, atunci când s-a aflat pentru o scurtă perioadă pe banca lui Dinamo.

„Claudiu Niculescu, noul antrenor principal al Unirii Slobozia!”, au anunțat ialomițenii.

  • De-a lungul carierei sale, fostul atacant le-a mai antrenat pe Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, dar și pe Al-Tai, în Arabia Saudită.

În acest moment, Unirea Slobozia ocupă locul 14, poziție ce duce la barajul de menținere/ promovare în Liga 1, cu 21 de puncte, 4 mai multe decât Hermannstadt, formație ce ocupă prima poziție direct retrogradabilă.

Claudiu Niculescu își va face debutul pe banca ialomițenilor la duelul cu Farul Constanța, programat sâmbătă, cu începere de la ora 13:00.

