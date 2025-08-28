Acuzații de rasism la US Open  Jelena Ostapenko, după scandalul de pe teren: „Nu am fost rasistă niciodată!” » Reacția lui Taylor Townsend

Jelena Ostapenko (28 de ani, #24 WTA) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost acuzată de rasism, ca urmare a scandalului din turul doi al US Open.

Conflictul dintre Jelena Ostapenko și Taylor Townsend (29 de ani, #139 WTA) a pornit după ce sportiva din SUA a început să se încălzească din apropierea fileului, lucru considerat de letonă ca fiind o lipsă de respect.

Imediat după sfârșitul meciului din turul 2 al US Open, câștigat de Taylor Townsend, scor 7-5, 6-1, sportiva din SUA a dezvăluit că letona a jignit-o: „Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă”.

Jelena Ostapenko, reacție pe social-media : „Nu am fost rasistă niciodată în viața mea”

După ce a fost acuzată de rasism, Jelena Ostapenko s-a apărat printr-un mesaj postat pe Instagram.

„Wow, câte mesaje am primit cum că sunt rasistă! Nu am fost rasistă niciodată în viața mea, respect toate țările și toți oamenii din lume, pentru mine nu contează de unde vii.

Dar sunt anumite legi nescrise în tenis și, din nefericire, când publicul este alături de tine, nu poți să folosești acest lucru într-o manieră lipsită de respect față de adversar.

Din păcate pentru mine, pentru că vin dintr-o țară atât de mică, nu am parte de susținere și nici de șansa de a juca acasă.

Am iubit mereu să evoluez în Statele Unite și la US Open, dar este pentru prima oară când cineva mă tratează de o manieră lipsită de respect”, a scris Jelena Ostapenko, pe Instagram.

Ostapenko.



“I was never racist in my life”. pic.twitter.com/c2VK0PP80T — José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025

Jelena Ostapenko și Taylor Townsend FOTO Captură video

Taylor Townsend, după conflictul cu Ostapenko: „Sunt foarte mândră”

Întrebată dacă i s-a părut că afirmațiile adversarei sale au substraturi rasiste, Taylor Townsend a negat.

„Sunt foarte mândră, ca femeie de culoare, că mă reprezint aici pe mine însămi, pe noi și cultura noastră.

Mă asigur că fac tot ce pot pentru a fi cea mai bună reprezentare posibilă de fiecare dată când intru pe teren și chiar și în afara lui.

Așadar, nu pot vorbi despre cum s-a simțit ea în legătură cu asta. Nu am perceput afirmațiile în felul acesta, dar, de asemenea, a fost este o stigmatizare în comunitatea noastră cu privire la lipsa de educație și toate celelalte, deși nu este deloc adevărat”, a declarat Townsend, pentru metro.co.uk.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport