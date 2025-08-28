Fantezia lui Becali  Visează un stadion cu 80.000 de locuri pentru FCSB. Nu va fi în București! „O să-i propun finului Pandele”
FCSB FOTO: Sport Pictures
Superliga

Fantezia lui Becali Visează un stadion cu 80.000 de locuri pentru FCSB. Nu va fi în București! „O să-i propun finului Pandele”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 14:27
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 14:47
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a construi „un stadion cu 80-100.000 de locuri” pentru echipa sa.

Încurajat de faptul că FCSB a jucat mai mereu cu casa închisă în sezonul european precedent, Gigi Becali a vorbit azi despre cum ar fi să aibă propriul stadion în loc să joace „în chirie” pe Arena Națională sau pe Ghencea.

Conform lui Becali, noua arenă nu ar urma să fie amplasată în București, ci într-o localitate din apropierea Capitalei.

George Becali, despre proiectul unui nou stadion: „Facem colaborare cu primăria din Voluntari”

Becali ar dori ca proiectul să fie realizat în colaborare cu primăria orașului Voluntari, care este condusă de Florentin Pandele, finul său.

„Aș vrea să construiesc un stadion de 80-100 de mii de locuri. Pe măsură ce online-ul crește, crește și sportul, așa că va fi nevoie de un stadion.

Mă bate gândul să-i propun finului Pandele să facem un stadion în colaborare cu Primăria Orașului Voluntari.

Nu vreau să dau eu terenul și atunci poate fac pe locul stadionului actual din Voluntari. Facem colaborare, punem bani 50-50. Dacă e posibil, poate facem chiar cu fonduri europene”, a declarat George Becali, pentru fanatik.ro.

Pentru o arenă de dimensiunile visate de Becali, costurile ar fi însă uriașe. În România nu există niciun astfel de stadion construit din fonduri private.

Cele mai scumpe stadioane construite în România

StadionNumăr de locuriCost *
Arena Națională55.000235
Steaua31.00083
”Municipal” Târgoviște12.00054
„Ion Oblemenco” Craiova31.00048
Cluj Arena30.00044
*milioane de euro / Sursa: Economica.net

De la plecarea din Ghencea, FCSB a disputat meciuri pe mai multe stadioane din țară.

În afară de Arena Națională, campioana a mai jucat de-a lungul timpului la Pitești, Voluntari și Giurgiu, dar și pe stadionul „Steaua”, atunci când cel mai mare stadion din țară nu a putut fi folosit.

2015
este anul în care FCSB s-a mutat pe Arena Națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

STADION gigi becali fc voluntari fcsb Florentin Pandele
Știrile zilei din sport
