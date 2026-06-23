Final de controversă Starul naționalei Belgiei a devenit tată, după toate criticile primite la CM 2026: a mers la Londra cu medicul
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Final de controversă Starul naționalei Belgiei a devenit tată, după toate criticile primite la CM 2026: a mers la Londra cu medicul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 09:19
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 09:45
  • Jeremy Doku (24 de ani), extremă stânga în naționala Belgiei, a devenit tată, la câteva zile după ce și-a exprimat intenția de a părăsi lotul reprezentativei pentru a fi alături de soția sa.
  • Ulterior, fotbalistul a fost atacat de prezentatoarea TV France Pierron (44 de ani), care a precizat că un astfel de eveniment este „dezgustător”.
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Doku a primit permisiunea de a părăsi temporar lotul Belgiei înainte de meciul cu Iran, scor 0-0, pentru a fi alături de soția sa, la nașterea primului lor copil.

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Jeremy Doku a devenit tată

Brahim Hacene, medicul naționalei, a anunțat că Jeremy Doku a devenit duminică tatăl unui băiat care se va numi Praise.

„Jeremy a primit vestea înaintea meciului de ieri (n.r. duminică), nașterea era iminentă”, a spus medicul, conform france24.com.

Doku era deja indisponibil pentru partida cu Iran din cauza unei probleme de sănătate.

„Felicitări lui Jeremy Doku și familiei sale pentru nașterea primului lor fiu, Praise.

Cu aprobarea și însoțit de unul dintre medicii echipei noastre, Jeremy a călătorit la Londra pentru a fi alături de soția sa cu ocazia acestei ocazii unice.

Jeremy se va alătura lotului mâine seară la Seattle, pregătirile continuând pentru următorul meci, împotriva Noii Zeelande”, este mesajul apărut pe contul echipei naționale a Belgiei.

Deoarece urma de câteva zile tratamentul medical necesar, a putut călători cu avionul fără niciun risc medical pentru a fi alături de familia sa în acest moment foarte special. Mama, tatăl și copilul se simt foarte bine. Brahim Hacene, medicul naționalei Belgiei

Jeremy Doku este așteptat marți să se întoarcă la Seattle, pentru a continua pregătirile pentru CM 2026. Pentru Belgia urmează duelul cu Noua Zeelandă, de pe 27 iunie.

9 ore
cu aproximație, durează un zbor privat direct între Londra și Seattle, precum cel parcurs de Doku dus-întors

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Egipt24
2. Iran22
3. Belgia22
4. Noua Zeelandă21

France Pierron a fost suspendată după declarațiile la adresa lui Doku

Potrivit jurnalistului Clement Garin, France Pierron ar fi fost suspendată de postul francez și nu va prezenta ediția de luni a emisiunii „L'Équipe de Choc”.

Informațiile apărute susțin că echipa editorială a emisiunii nu ar fi fost de acord cu această decizie, acuzând conducerea că și-a schimbat poziția abia după ce reacțiile negative au devenit prea puternice.

L'Équipe a emis și un comunicat oficial prin care s-a distanțat de declarațiile prezentatoarei:

„Vineri, 19 iunie, în timpul unei dezbateri din emisiunea «L'Équipe de Choc», France Pierron a făcut comentarii care au șocat mulți telespectatori ai canalului L'Équipe.

Echipa se delimitează de aceste declarații, care sunt foarte îndepărtate de valorile grupului, și își cere scuze fotbalistului vizat, precum și, în general, fanilor săi”.

Doku, criticat dur: „Renunți la toate acestea ca să asişti la nașterea copilului tău”

Starul lui Manchester City fusese dur criticat în emisiunea „L'Equipe de Choc”. Jurnalista France Pierron consideră că participarea la un Mondial este un privilegiu și ar trebui să fie mai importantă pentru un fotbalist decât prezența acestuia la nașterea copilului său.

„Nu poți rata o Cupă Mondială… Serios, nu te duci la meci pentru că trebuie să tai cordonul ombilical? Ai șansa de a participa la o Cupă Mondială, iar sute de fotbaliști ar da orice să fie în locul tău.

Iar tu vei renunța la toate aceste lucruri ca să asişti la nașterea copilului tău, care, scuzați-mă, este un moment dezgustător, în care tatăl este inutil și are doar un rol secundar”, a spus prezentatoarea Pierron, conform express.co.uk.

Fostul boxer Brahim Asloum, prezent și el în emisiune, a reacționat imediat: „Cum adică suntem inutili? Cine ne încurajează și ne susține partenera?”.

France Pierron a răspuns: „Ții mâna copilului sau faci o poză. Moașa nu știe să facă asta? Între timp, vei pierde zece ore, vei fi epuizat. Vei trece printr-o descărcare emoțională și îți vei afecta complet Cupa Mondială”.

Fostul pugilist a replicat: „Un copil înseamnă toată viața ta. Poți câștiga sau rata o Cupă Mondială, dar odată ce s-a terminat, s-a terminat”.

„Dar, Brahim, copilul tău va fi mereu acolo”, și-a încheiat pledoaria jurnalista.

44 de selecții
a bifat Jeremy Doku pentru naționala Belgiei. A marcat 7 goluri și a oferit 16 pase decisive

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