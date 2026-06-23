Vedetele strălucesc la Mondial  Mbappe și Haaland se întrec cu Messi în goluri! Franța și Norvegia merg în 16-imi

- Franța și Norvegia au trecut fără emoții de grupa I și s-au calificat în șaisprezecimile CM 2026.
- Kylian Mbappe și Erling Haaland au reușit câte o „dublă” în meciurile cu Irak (3-0), respectiv Senegal (3-2).
- În grupa J, Algeria a întors scorul în partida cu Iordania, scor 2-1, și visează la un loc în rundele eliminatorii ale competiției.
Mbappe și Haaland nu se lasă mai prejos decât Lionel Messi! Cele două staruri i-au răspuns argentinianului care marcase două goluri în duelul Argentina - Austria. Și și-au dus naționalele în faza următoare a turneului final din SUA, Mexic și Canada!
Dacă Irak nu a avut nicio șansă în fața Franței, Senegal a încercat să îi pună probleme Norvegiei, însă „dubla” lui Ismaila Sarr nu a fost suficientă pentru selecționata africană.
Franța - Irak 3-0, în grupa I
- Au marcat: Mbappe '14, '53, Dembele '66
- Arbitru: Drew Fischer
- Stadion: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Clasament Grupa I
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Franța
|2
|6
|2. Norvegia
|2
|6
|3. Senegal
|2
|0
|4. Irak
|2
|0
Norvegia - Senegal 3-2, în grupa I
- Au marcat: Pedersen '43, Haaland '48, '58 / Sarr '53, '90+3
- Arbitru: Wilton Sampaio
- Stadion: MetLife Stadium (New York/New Jersey)
Iordania - Algeria 1-2, în grupa J
- Au marcat: Al Rashdan '36 / Benbouali '69, Gouiri 82
- Arbitru: Slavko Vincic
- Stadion: Levi's Stadium (San Francisco)
Clasament Grupa J
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Argentina
|2
|6
|2. Austria
|2
|3
|3. Algeria
|2
|3
|4. Iordania
|2
|0
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama