Vedetele strălucesc la Mondial  Mbappe și Haaland se întrec cu Messi în goluri! Franța și Norvegia merg în 16-imi
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Vedetele strălucesc la Mondial Mbappe și Haaland se întrec cu Messi în goluri! Franța și Norvegia merg în 16-imi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 08:03
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 08:03
  • Franța și Norvegia au trecut fără emoții de grupa I și s-au calificat în șaisprezecimile CM 2026.
  • Kylian Mbappe și Erling Haaland au reușit câte o „dublă” în meciurile cu Irak (3-0), respectiv Senegal (3-2).
  • În grupa J, Algeria a întors scorul în partida cu Iordania, scor 2-1, și visează la un loc în rundele eliminatorii ale competiției.
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Mbappe și Haaland nu se lasă mai prejos decât Lionel Messi! Cele două staruri i-au răspuns argentinianului care marcase două goluri în duelul Argentina - Austria. Și și-au dus naționalele în faza următoare a turneului final din SUA, Mexic și Canada!

Dacă Irak nu a avut nicio șansă în fața Franței, Senegal a încercat să îi pună probleme Norvegiei, însă „dubla” lui Ismaila Sarr nu a fost suficientă pentru selecționata africană.

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Franța - Irak 3-0, în grupa I

  • Au marcat: Mbappe '14, '53, Dembele '66
  • Arbitru: Drew Fischer 
  • Stadion: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Franța26
2. Norvegia26
3. Senegal20
4. Irak20

Norvegia - Senegal 3-2, în grupa I

  • Au marcat: Pedersen '43, Haaland '48, '58 / Sarr '53, '90+3
  • Arbitru: Wilton Sampaio
  • Stadion: MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Iordania - Algeria 1-2, în grupa J

  • Au marcat: Al Rashdan '36 / Benbouali '69, Gouiri 82
  • Arbitru: Slavko Vincic
  • Stadion: Levi's Stadium (San Francisco)

Clasament Grupa J

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Argentina26
2. Austria23
3. Algeria23
4. Iordania20

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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