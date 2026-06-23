Vedetele strălucesc la Mondial  Mbappe și Haaland se întrec cu Messi în goluri! Franța și Norvegia merg în 16-imi

Franța și Norvegia au trecut fără emoții de grupa I și s-au calificat în șaisprezecimile CM 2026.

Kylian Mbappe și Erling Haaland au reușit câte o „dublă” în meciurile cu Irak (3-0), respectiv Senegal (3-2).

În grupa J, Algeria a întors scorul în partida cu Iordania, scor 2-1, și visează la un loc în rundele eliminatorii ale competiției.

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Mbappe și Haaland nu se lasă mai prejos decât Lionel Messi! Cele două staruri i-au răspuns argentinianului care marcase două goluri în duelul Argentina - Austria. Și și-au dus naționalele în faza următoare a turneului final din SUA, Mexic și Canada!

Dacă Irak nu a avut nicio șansă în fața Franței, Senegal a încercat să îi pună probleme Norvegiei, însă „dubla” lui Ismaila Sarr nu a fost suficientă pentru selecționata africană.

Franța - Irak 3-0 , în grupa I

Au marcat: Mbappe '14, '53, Dembele '66

Arbitru : Drew Fischer

: Drew Fischer Stadion: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Franța 2 6 2. Norvegia 2 6 3. Senegal 2 0 4. Irak 2 0

Norvegia - Senegal 3-2 , în grupa I

Au marcat: Pedersen '43, Haaland '48, '58 / Sarr '53, '90+3

Arbitru : Wilton Sampaio

: Wilton Sampaio Stadion: MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Iordania - Algeria 1-2 , în grupa J

Au marcat: Al Rashdan '36 / Benbouali '69, Gouiri 82

Arbitru : Slavko Vincic

: Slavko Vincic Stadion: Levi's Stadium (San Francisco)

Clasament Grupa J

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Argentina 2 6 2. Austria 2 3 3. Algeria 2 3 4. Iordania 2 0

Grupele Mondialului 2026

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