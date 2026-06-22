Scandal în Franța Prezentatoare suspendată după comentariile făcute despre un star de la Cupa Mondială
France Pierron
Campionatul Mondial

Scandal în Franța Prezentatoare suspendată după comentariile făcute despre un star de la Cupa Mondială

alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 22:55
  • Prezentatoarea TV France Pierron (44 de an) ar fi fost suspendată de publicația franceză L'Équipe după valul de critici primit în urma unor comentarii făcute despre Jeremy Doku
  • Internaționalului belgian a decis să părăsească temporar lotul pentru a fi alături de soția sa la nașterea primului lor copil.
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Jucătorul lui Manchester City (24 de ani) a anunțat că ia în calcul plecarea de la Cupa Mondială pentru a participa la un moment important din viața personală.

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Jeremy Doku vrea să asiste la nașterea primului său copil

Soția sa, Shireen, urmează să nască un băiețel. Doku a explicat că situația este una complicată, însă a subliniat importanța familiei.

„Dacă mă întrebați ce îmi doresc, răspunsul meu este că nimeni nu vrea să rateze nașterea primului copil. Dar știu și că fotbalul implică multe alte considerente”, a spus Jeremy Doku.

„Știu că federația își susține jucătorii și înțelege situațiile prin care trec. Vom vedea ce putem face”, a adăugat fotbalistul belgian.

Declarațiile sale au provocat o reacție puternică din partea lui France Pierron, care a criticat decizia în cadrul emisiunii „L'Équipe de Choc”. Jurnalista a descris alegerea lui Doku drept „rușinoasă”.

„Nu poți rata o Cupă Mondială. Acum nu vei merge la meci pentru a tăia cordonul ombilical?”, a spus Pierron.

Aceasta a continuat: „Ai șansa să participi la o Cupă Mondială, iar sute de fotbaliști ar da orice pentru a fi în locul tău, dar tu vei lăsa totul pentru a merge să asiști la nașterea copilului tău, care este un moment dezgustător, scuzați-mă, în care tatăl este inutil, are doar rolul unui figurant”.

Afirmațiile prezentatoarei au generat un val uriaș de reacții negative, iar Pierron și-a cerut ulterior scuze pentru declarațiile sale.

„Exprimam o opinie personală, în cadrul unei dezbateri. Înțeleg că unele dintre cuvintele mele v-au putut șoca, răni sau afecta și îmi pare rău pentru acest lucru”, a scris jurnalista pe platforma X.

Ea a adăugat:

„Intenția mea nu a fost niciodată să minimalizez locul sau rolul taților alături de partenera lor și de copilul lor.”

Jeremy Doku Jeremy Doku
Jeremy Doku

France Pierron a fost suspendată după declarațiile la adresa lui Doku

Potrivit jurnalistului Clement Garin, France Pierron ar fi fost suspendată de postul francez și nu va prezenta ediția de luni a emisiunii „L'Équipe de Choc”.

Informațiile apărute susțin că echipa editorială a emisiunii nu ar fi fost de acord cu această decizie, acuzând conducerea că și-a schimbat poziția abia după ce reacțiile negative au devenit prea puternice.

L'Équipe a emis și un comunicat oficial prin care s-a distanțat de declarațiile prezentatoarei:

„Vineri, 19 iunie, în timpul unei dezbateri din emisiunea «L'Équipe de Choc», France Pierron a făcut comentarii care au șocat mulți telespectatori ai canalului L'Équipe.

Echipa se delimitează de aceste declarații, care sunt foarte îndepărtate de valorile grupului, și își cere scuze fotbalistului vizat, precum și, în general, fanilor săi.”

  • Doku ar urma să plece acasă cu un avion privat și să revină în America imediat după nașterea copilului.
  • Următorul meci al Belgiei este pe 27 iunie, cu Noua Zeelandă.

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