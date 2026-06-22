Steaua, mutări importante Oprița a luat decizia finală: „Nu din vina mea se face asta”
Daniel Oprița
Liga 2

Steaua, mutări importante Oprița a luat decizia finală: „Nu din vina mea se face asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 23:07
  • Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei București, a vorbit despre campania de transferuri a „militarilor” din această vară.
  • Tehnicianul roș-albaștrilor a stabilit și obiectivul echipei pentru sezonul viitor.
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În această perioadă de mercato, Steaua i-a transferat pe Pedro Caldieraro, de la Pafos, și pe spaniolul Carlos Daniel, de la Xerez.

Acum, Daniel Oprița anunță că echipa sa e aproape să oficializeze mutarea unui atacant.

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Daniel Oprița: „Am încercat să mă încadrez în buget. Nu din vina mea se face asta

„Sunt în discuții cu un atacant. E din România, a jucat în Liga 1”, a declarat în primă parte Daniel Oprița, conform as.ro.

Antrenorul Stelei s-a declarat muțumit de mutările din această vară, în special după ce clubul s-a înțeles cu mai mulți jucători.

„Am încercat să caut jucători, să mă încadrez în bugetul nostru și sper ca ei să demonstreze că am ales bine. Spaniolul Javi Grillo e un mijlocaș central, un număr opt sau zece, să zicem.

Pe Alexandru Albu îl știe toată lumea. A jucat peste tot pe unde a fost, a marcat goluri. Ne poate ajuta cu experiența lui, avem nevoie de asemenea fotbaliști.

Și Sekou Camara a semnat, e un jucător bun pe care mi l-am dorit de doi ani. Am văzut că s-a scris că Albu și Camara ar fi venit în probe. Păi, ăștia sunt jucători să-i iei în probe?”, a mai adăugat Oprița.

Antrenorul a precizat că toți acești jucători au semnat contracte valabile doar pe un an din cauza bugetului instabil al clubului.

Se semnează pe un an pentru că nu este sigur bugetul. Bugetul se face anual, nu poți rezerva pe contracte niște bani pe care nu-i ai. Nu din vina mea se fac doar pe un sezon. Ar fi mai ușor și pentru mine, și pentru club să semnăm jucătorii pe doi ani, să avem un nucleu și să mai aducem câte o plombă. Dar asta e situația și așa cum ne-am descurcat până acum, va fi bine și în continuare. Daniel Oprița, antrenor Steaua

Daniel Oprița: „Se pare că acea clauză va fi acceptată de club”

Oprița a anunțat că va semna un nou contract cu Steaua. Înțelegerea va cuprinde o clauză prin care acesta poate pleca gratis în cazul unei oferte.

Se pare că acea clauză va fi acceptată de club și lucrurile vor fi în regulă. Cred că e normal să se întâmple asta, din moment ce echipa nu are drept de promovare. Sunt de atâția ani la Steaua și aș lăsa echipa cu un lot, cred eu, destul de bun, dacă ar fi să se întâmple ceva”.

În plus, Daniel Oprița își dorește ca Steaua să prindă grupele Cupei României în sezonul viitor.

„Cupa României a fost tot timpul un obiectiv important pentru noi. Sezonul trecut am jucat cu UTA, o echipă în mare formă, și am pierdut cu acel gol (n.r. – Alin Roman a marcat un super gol în minutul 77 în Steaua – UTA 0-2).

Eu mi-aș dori să intrăm în grupe și chiar să mergem mai departe. Depinde și ce culoar prinzi. Noi nu prea am avut șansă până acum. Sper să prindem un culoar favorabil, să jucăm meciuri cu stadionul plin, cu echipe importante, derby-uri”.

Am văzut că s-au supărat unii pentru că am spus echipele care au șanse să promoveze și nu am zis de Steaua. Dar noi nu putem promova. Sigur că putem termina pe locul unu, doi sau trei, dar nu avem drept de promovare. Eu am vorbit despre echipele care au dreptul. Nu pot să ne includem între ele. Daniel Oprița, antrenor Steaua

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