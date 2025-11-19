„Am evaluat situația greșit” Jerome Boateng, despre fosta sa parteneră, care s-a sinucis în 2021: „Mi se refuză dreptul de a suferi”

- Jerome Boateng (37 de ani), legenda celor de la Bayern Munchen, a vorbit despre sinuciderea fostei sale partenere, Kasia Leinhardt.
- În 2024, fostul internațional german a fost găsit vinovat într-un proces penal pentru vătămare corporală asupra acesteia.
În februarie 2021, Jerome Boateng a pus capăt relației cu Kasia Leinhardt. Ulterior, aceasta l-a acuzat pe fotbalist de comportament violent.
La scurt timp de la momentul despărțirii, femeia a decis să își pună capăt zilelor, fiind găsită fără viață în apartamentul său din Berlin.
Jerome Boateng, despre sinuciderea fostei sale partenere: „Am evaluat situația greșit”
Boateng a vorbit în documentarul în trei părți „Being Jérôme Boateng”, citat de publicația Bild, și a oferit detalii despre perioada prin care a trecut, după ce a aflat de decesul fostei sale partenere.
El a spus că a „evaluat situația greșit” și că ar fi trebuit să o gestioneze mai bine. Mai mult, acesta a declarat:
„Am pierdut o persoană pe care am iubit-o foarte mult. Am observat că publicul îmi refuză dreptul de a suferi. Numai eu pot răspunde la ce se întâmplă în interiorul meu. Încă procesez moartea ei”.
- În cariera sa, Boateng a evoluat pentru Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Munchen, Lyon, Salernitana și LASK Linz.
Trofeele câștigate de Jerome Boateng
- Cupa Mondială
- Cupa Angliei
- 9 x Bundesliga
- 5 x Cupa Germaniei,
- 2 x Supercupa Germaniei
- 2 x UEFA Champions League
- 2 x Supercupa Europei
- 2 x Mondialul Cluburilor