„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”  VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști

JJ Gabriel (15 ani), jucător la Manchester United U18, i-a uimit pe fani după demonstrația postată pe rețelele de socializare.

Pentru echipa U18 a „diavolilor roșii”, atacantul englez a înscris 10 goluri în 9 partide jucate. JJ Gabriel a mai oferit și o pasă de gol.

VIDEO. Jucătorul lui Manchester United i-a cucerit pe fani

Atacantul de 15 ani s-a postat în timp ce jongla cu mingea de tenis. JJ Gabriel a arătat și tehnica foarte bună pe care o are.

Acesta a exersat de câteva ori și lovirea mingii de tenis de perete, fără a o lăsa să cadă, lucru care i-a ieșit perfect.

Playing a bit off tennis ball on day off 🤪 🎾 pic.twitter.com/lJRJp0QCrb — JG (@joeoc8710) October 9, 2025

Fanii lui Manchester United l-au comparat cu câțiva din cei mai mari jucători din istoria fotbalului, potrivit thesun.co.uk.

Aceștia au scris pe rețelele de socializare:

„United trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-l păstra pe acest copil. Are un control incredibil”

„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”

„Este cel mai bun talent pe care l-am văzut vreodată la orice echipă”

„O modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți tehnica”

„Doamne, te rog, protejează cariera acestui băiat”

6 selecții pentru naționala U16 a Angliei are JJ Gabriel

