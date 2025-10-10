„Continuăm duminică”  Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026

ROMÂNIA - AUSTRIA. Michael Gregoritsch (31 de ani), atacantul celor de la Brondby, i-a avertizat pe „tricolori” înaintea partidei din preliminariile CM 2026.

România - Austria se va juca duminică de la ora 21:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Michael Gregoritsch, autor al unui gol în victoria zdrobitoare cu San Marino, 10-0, a ajuns la 22 de reușite în 69 de selecții pentru naționala Austriei.

ROMÂNIA - AUSTRIA. Michael Gregoritsch îi avertizează pe „tricolori”: „Continuăm duminică”

În luna iunie a anului 2021, Arena Națională a fost una din gazdele Grupei C de la EURO 2020, formate din Austria, Olanda, Ucraina și Macedonia de Nord.

Michael Gregoritsch, pe atunci jucător al celor de la FC Augsburg, reușea să marcheze unul dintre cele mai importante goluri ale sale.

Atacantul a punctat pentru 2-1 în meciul de deschidere al Austriei de la Campionatului European, câștigat cu 3-1 împotriva Macedoniei de Nord, scrie skysportaustria.at.

Golul marcat de Gregoritsch pe Arena Națională în fața Macedoniei de Nord/ Foto: IMAGO

Pe același stadion, echipa națională a Austriei și-a asigurat locul în optimile de finală ale Campionatului European, cu o victorie cu 1-0 împotriva Ucrainei.

Acum, Gregoritsch își dorește ca selecționata antrenată de Ralf Rangnick să obțină un nou rezultat pozitiv pe Arena Națională, în meciul de duminică.

„Am dat dovadă de multă mentalitate în meciurile importante din septembrie și le-am câștigat. Suntem într-o poziție foarte stabilă și jucăm un fotbal decent.

Nu a devenit mai puțin emoționant să joc aici (n.r. - pe Arena Națională) pentru echipa națională. Poate că, duminică, cercul se va închide și vom avea o a treia experiență minunată acolo”, a declarat atacantul, potrivit sursei citate.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a vorbit și despre victoria zdrobitoare cu San Marino și i-a avertiza pe „tricolori”.

„Este o misiune plăcută, pe care am îndeplinit-o cu multe goluri. Continuăm duminică”.

Cine este Michael Gregoritsch

Originar din Graz, Austria, Michael Gregoritsch și-a început cariera de fotbalist la doar 7 ani, în anul 2001, la echipa din orașul său natal.

Opt ani mai târziu semna primul său contract la profesioniști, cu Kapfenberger SV, formație care evoluează, în prezent, în Liga 2 din Austria.

Ulterior, a trecut pe la mai multe echipe din Germania, printre care TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, Schalke 04, FC Augsburg și Freiburg.

Începând din vara acestui an este legitimat la Brondby, în prima ligă din Danemarca.

3.000.000 de euro este cota lui Michael Gregoritsch, potrivit transfermarkt.ro

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

