„Continuăm duminică”  Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026
Michael Gregoritsch/ Foto: IMAGO
Nationala

„Continuăm duminică” Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 12:50
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 12:50
  • ROMÂNIA - AUSTRIA. Michael Gregoritsch (31 de ani), atacantul celor de la Brondby, i-a avertizat pe „tricolori” înaintea partidei din preliminariile CM 2026.
  • România - Austria se va juca duminică de la ora 21:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Michael Gregoritsch, autor al unui gol în victoria zdrobitoare cu San Marino, 10-0, a ajuns la 22 de reușite în 69 de selecții pentru naționala Austriei.

Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”
Citește și
Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”

ROMÂNIA - AUSTRIA. Michael Gregoritsch îi avertizează pe „tricolori”: „Continuăm duminică”

În luna iunie a anului 2021, Arena Națională a fost una din gazdele Grupei C de la EURO 2020, formate din Austria, Olanda, Ucraina și Macedonia de Nord.

Michael Gregoritsch, pe atunci jucător al celor de la FC Augsburg, reușea să marcheze unul dintre cele mai importante goluri ale sale.

Atacantul a punctat pentru 2-1 în meciul de deschidere al Austriei de la Campionatului European, câștigat cu 3-1 împotriva Macedoniei de Nord, scrie skysportaustria.at.

Golul marcat de Gregoritsch pe Arena Națională în fața Macedoniei de Nord/ Foto: IMAGO Golul marcat de Gregoritsch pe Arena Națională în fața Macedoniei de Nord/ Foto: IMAGO
Golul marcat de Gregoritsch pe Arena Națională în fața Macedoniei de Nord/ Foto: IMAGO

Pe același stadion, echipa națională a Austriei și-a asigurat locul în optimile de finală ale Campionatului European, cu o victorie cu 1-0 împotriva Ucrainei.

Acum, Gregoritsch își dorește ca selecționata antrenată de Ralf Rangnick să obțină un nou rezultat pozitiv pe Arena Națională, în meciul de duminică.

„Am dat dovadă de multă mentalitate în meciurile importante din septembrie și le-am câștigat. Suntem într-o poziție foarte stabilă și jucăm un fotbal decent.

Nu a devenit mai puțin emoționant să joc aici (n.r. - pe Arena Națională) pentru echipa națională. Poate că, duminică, cercul se va închide și vom avea o a treia experiență minunată acolo”, a declarat atacantul, potrivit sursei citate.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a vorbit și despre victoria zdrobitoare cu San Marino și i-a avertiza pe „tricolori”.

„Este o misiune plăcută, pe care am îndeplinit-o cu multe goluri. Continuăm duminică”.

Cine este Michael Gregoritsch

Originar din Graz, Austria, Michael Gregoritsch și-a început cariera de fotbalist la doar 7 ani, în anul 2001, la echipa din orașul său natal.

Opt ani mai târziu semna primul său contract la profesioniști, cu Kapfenberger SV, formație care evoluează, în prezent, în Liga 2 din Austria.

Ulterior, a trecut pe la mai multe echipe din Germania, printre care TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, Schalke 04, FC Augsburg și Freiburg.

Începând din vara acestui an este legitimat la Brondby, în prima ligă din Danemarca.

3.000.000 de euro
este cota lui Michael Gregoritsch, potrivit transfermarkt.ro

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0

Citește și

Lucescu, aproape de un record mondial incredibil Încă 50 zile și Il Luce devine cel mai bătrân antrenor activ all-time. Cine e lider
Nationala
10:52
Lucescu, aproape de un record mondial incredibil Încă 50 zile și Il Luce devine cel mai bătrân antrenor activ all-time. Cine e lider
Citește mai mult
Lucescu, aproape de un record mondial incredibil Încă 50 zile și Il Luce devine cel mai bătrân antrenor activ all-time. Cine e lider
„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova
Nationala
10:36
„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova
Citește mai mult
„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
austria romania cm 2026 preliminarii cm 2026 Michael Gregoritsch
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share