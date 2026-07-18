Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției

Joan Capdevila (48 de ani) nu a primit permisiunea de a intra în SUA pentru finala CM 2026 și îi cere public ajutorul președintelui Donald Trump.

Spania și Argentina se întâlnesc în ultimul act al turneului, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Capdevila a fost parte a echipei emblematice a Spaniei, care a cucerit titlul european și cel mondial în 2008, respectiv 2010.

Fostul internațional spaniol vrea să fie pe stadion pentru a susține „Furia Roja” în lupta pentru un nou trofeu.

Joan Capdevila: „ Nu-mi vine să cred că voi rata un moment ca acesta!”

După ce i s-a refuzat accesul în SUA împreuna cu familia sa, fostul internațional spaniol a făcut un apel public direct către președintele Donald Trump, pentru a putea ajunge la finală, alături de foștii săi colegi, dar și de familie.

„Am nevoie de ajutor, Donald Trump! Tocmai mi s-a transmis că nu pot călători la finală împreună cu copiii mei, deoarece mi-a fost respinsă cererea pentru ESTA (n.r. - pentru viză).

Mă poate ajuta cineva în această situație? Nici nu vă imaginați cât de entuziasmat eram să fiu acolo alături de toți colegii mei din echipa din 2010 și de echipa actuală, pentru a-i susține.

Nu-mi vine să cred că nu sunt lăsat să intru în SUA… și că voi rata un moment ca acesta alături de copiii mei, care iubesc atât de mult fotbalul…

Dacă știe cineva cum se poate rezolva problema asta, îi voi fi recunoscător pe viață”, a scris Capdevila într-o postare pe X, în care l-a etichetat pe Donald Trump.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) este un sistem electronic automatizat introdus de Guvernul Statelor Unite, care permite cetățenilor din țările incluse în programul Visa Waiver să călătorească în SUA în scop turistic sau de afaceri, pentru perioade de până la 90 de zile, fără a fi nevoie să obțină o viză tradițională.

Ulterior, într-o intervenție la postul de radio El Partidazo de COPE, Capdevila a transmis motivul pentru care accesul său în SUA ar fi fost refuzat:

„Mi-a fost respinsă cererea pentru ESTA, deoarece am jucat un meci în Iran acum zece ani”, a spus fostul jucător.

⛔️ Estos son los motivos por los que Joan Capdevila no puede acompañar a la @SEFutbol en Nueva York



🇪🇸 El campeón del mundo, en directo, en @partidazocope



❌ "El ESTA me lo han denegado porque estuve jugando hace diez años jugando un partido en Irán"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/QYwYJgPwfM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 17, 2026

Refuzul accesului în țară a fost una dintre cele mai mari probleme cu care celelalte țări s-au confruntat la acest turneu final.

Mai mulți oameni nu au primit dreptul de intra pe teritoriul american, de la reprezentanți ai federației iraniene, la diverși suporteri, jucători sau chiar arbitri trecuți pe lista FIFA pentru a oficia partide.

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