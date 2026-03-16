Mihai Popescu. Foto: Sportpictures
Superliga

„Gândul ăsta îmi dădea fiori” Mihai Popescu, primul meci după accidentare: „Dacă îndeplinim noul obiectiv, nu va mai fi un sezon ratat”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 09:41
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 09:41
  • FCSB - METALOGLOBUS 0-0. Mihai Popescu (32 de ani), fundașul roș-albaștrilor, a revenit pe teren după accidentarea suferită și speră să-și ajute echipa să îndeplinească noul obiectiv.

Fundașul a jucat 14 minute, la 154 de zile de la momentul în care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng (12 octombrie).

Citește și
Citește mai mult
FCSB - Metaloglobus 0-0. Mihai Popescu: „Avem un nou obiectiv. Trebuie să mergem în Conference”

„Au fost 5 luni dificile, dar am încercat să fiu pozitiv în tot ce am făcut. Asta m-a ajutat foarte mult. Am avut oameni profesioniști lângă mine, plus familia acasă, care m-au susținut. Vreau să le mulțumesc tuturor.

Am fost alături de băieți pe tot parcursul campionatului, dar, din păcate pentru noi, nu ne-am calificat în play-off. Avem un nou obiectiv, trebuie să mergem în Conference League, și sperăm să îl îndeplinim.

Acesta este noul obiectiv și sunt sigur că dacă îl vom îndeplini nu va mai fi un sezon atât de ratat.

A fost greu să nu-mi pot ajuta colegii. Astea erau gândurile mele: că sunt cu ei acolo, dar nu pot să îi ajut. Cred că gândul ăsta îmi dădea cel mai mult fiori”, a spus Mihai Popescu, după meci.

Galerie foto (22 imagini)

+22 Foto
Mihai Popescu a vorbit și despre cum se simte sub comanda noului antrenor, Mirel Rădoi.

„Momentan, e un început atât pentru noi, cât și pentru dânsul. Suntem conștienți de calitățile dânsului, suntem conștienți ce jucător a fost.

Vom face lucruri frumoase, dar mai avem mult de muncă, avem multe de pus la punct”.

E un nou campionat pentru noi, nu am mai fost aici. Azi a fost un meci mai puțin reușit pentru noi, vom lua lucrurile pozitive și vom încerca să construim pe aceste lucruri. Ținând cont că nu am mai jucat în play-out, e o luptă la retrogradare. Emoții vor fi tot timpul, dacă nu ai emoții înseamnă că nu ești implicat. Mihai Popescu

FCSB ocupă locul secund în play-out, cu 24 de puncte, fiind la un punct în spatele liderului UTA Arad.

Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, următorul meci este chiar împotriva liderului, programat pe 20 octombrie, de la ora 19:00.

Citește și

Superliga
08:58
Citește mai mult
Superliga
23:55
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 Mihai Popescu fcsb metaloglobus
Știrile zilei din sport
Superliga
20:08
Citește mai mult
Diverse
21:48
Citește mai mult
Superliga
19:46
Citește mai mult
Superliga
19:33
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
21:48
19:33
22:04
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
17:58
Citește mai mult
Liga 2
16:13
Citește mai mult
Superliga
14:46
Citește mai mult
B365
02:00
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share