„Gândul ăsta îmi dădea fiori” Mihai Popescu, primul meci după accidentare: „Dacă îndeplinim noul obiectiv, nu va mai fi un sezon ratat”

FCSB - METALOGLOBUS 0-0. Mihai Popescu (32 de ani), fundașul roș-albaștrilor, a revenit pe teren după accidentarea suferită și speră să-și ajute echipa să îndeplinească noul obiectiv.

Fundașul a jucat 14 minute, la 154 de zile de la momentul în care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng (12 octombrie).

„Au fost 5 luni dificile, dar am încercat să fiu pozitiv în tot ce am făcut. Asta m-a ajutat foarte mult. Am avut oameni profesioniști lângă mine, plus familia acasă, care m-au susținut. Vreau să le mulțumesc tuturor.

Am fost alături de băieți pe tot parcursul campionatului, dar, din păcate pentru noi, nu ne-am calificat în play-off. Avem un nou obiectiv, trebuie să mergem în Conference League, și sperăm să îl îndeplinim.

Acesta este noul obiectiv și sunt sigur că dacă îl vom îndeplini nu va mai fi un sezon atât de ratat.

A fost greu să nu-mi pot ajuta colegii. Astea erau gândurile mele: că sunt cu ei acolo, dar nu pot să îi ajut. Cred că gândul ăsta îmi dădea cel mai mult fiori”, a spus Mihai Popescu, după meci.

Mihai Popescu a vorbit și despre cum se simte sub comanda noului antrenor, Mirel Rădoi.

„Momentan, e un început atât pentru noi, cât și pentru dânsul. Suntem conștienți de calitățile dânsului, suntem conștienți ce jucător a fost.

Vom face lucruri frumoase, dar mai avem mult de muncă, avem multe de pus la punct”.

E un nou campionat pentru noi, nu am mai fost aici. Azi a fost un meci mai puțin reușit pentru noi, vom lua lucrurile pozitive și vom încerca să construim pe aceste lucruri. Ținând cont că nu am mai jucat în play-out, e o luptă la retrogradare. Emoții vor fi tot timpul, dacă nu ai emoții înseamnă că nu ești implicat. Mihai Popescu

FCSB ocupă locul secund în play-out, cu 24 de puncte, fiind la un punct în spatele liderului UTA Arad.

Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, următorul meci este chiar împotriva liderului, programat pe 20 octombrie, de la ora 19:00.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport