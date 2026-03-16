Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California

Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) și Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) au câștigat pentru prima dată în carieră turneul de la Indian Wells.

În finala masculină, Jannik Sinner l-a întâlnit pe Daniil Medvedev (30 de ani, #11 ATP), cel care îl învinsese în semifinale pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-3, 7-6(3).

Jannik Sinner, campion în premieră la Indian Wells

Finala a fost una extrem de disputată, însă italianul a reușit să se impună în cele din urmă, scor 7-6 (8), 7-6 (4), după o oră și 58 de minute.

Medvedev a avut șansa de a duce meciul în decisiv, dar a irosit un avantaj de patru puncte în tiebreak-ul setului secund, iar Sinner a profitat de erorile adversarului.

Grație succesului din California, italianul a câștigat toate cele șase turnee Masters disputate pe hard și a intrat într-un club select alături de Novak Djokovic sau Roger Federer.

1,151,380 de dolari și 1.000 de puncte ATP a câștigat Jannik Sinner după succesul de la Indian Wells

Aryna Sabalenka și-a luat revanșa cu Rybakina

În ultimul act al competiției feminine, Aryna Sabalenka a dat piept cu Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA).

Liderul WTA pierduse deja două finale în acest sezon în fața sportivei din Kazakhstan, la Turneul Campioanelor și Australian Open.

Scenariul părea să se repete și de această dată. Rybakina a condus 6-3, 1-0 și break în față, însă bielorusa a reușit o revenire de excepție.

Sabalenka a dus meciul în set decisiv, iar câștigătoarea s-a decis în tiebreak.

Acolo, liderul mondial a reușit să salveze o minge de meci și să-și adjudece primul său titlu la Indian Wells, după ce s-a impus, 3-6, 6-3, 7-6 (6), în urma unei partide de două ore și 34 de minute.

