Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Jannik Sinner/ Foto: IMAGO
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 09:44
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 09:44
  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) și Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) au câștigat pentru prima dată în carieră turneul de la Indian Wells.

În finala masculină, Jannik Sinner l-a întâlnit pe Daniil Medvedev (30 de ani, #11 ATP), cel care îl învinsese în semifinale pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-3, 7-6(3).

Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Citește și
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Citește mai mult
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie

Jannik Sinner, campion în premieră la Indian Wells

Finala a fost una extrem de disputată, însă italianul a reușit să se impună în cele din urmă, scor 7-6 (8), 7-6 (4), după o oră și 58 de minute.

Medvedev a avut șansa de a duce meciul în decisiv, dar a irosit un avantaj de patru puncte în tiebreak-ul setului secund, iar Sinner a profitat de erorile adversarului.

Grație succesului din California, italianul a câștigat toate cele șase turnee Masters disputate pe hard și a intrat într-un club select alături de Novak Djokovic sau Roger Federer.

1,151,380 de dolari
și 1.000 de puncte ATP a câștigat Jannik Sinner după succesul de la Indian Wells

Aryna Sabalenka și-a luat revanșa cu Rybakina

În ultimul act al competiției feminine, Aryna Sabalenka a dat piept cu Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA).

Liderul WTA pierduse deja două finale în acest sezon în fața sportivei din Kazakhstan, la Turneul Campioanelor și Australian Open.

Scenariul părea să se repete și de această dată. Rybakina a condus 6-3, 1-0 și break în față, însă bielorusa a reușit o revenire de excepție.

Aryna Sabalenka/ Foto: IMAGO
Aryna Sabalenka/ Foto: IMAGO

Sabalenka a dus meciul în set decisiv, iar câștigătoarea s-a decis în tiebreak.

Acolo, liderul mondial a reușit să salveze o minge de meci și să-și adjudece primul său titlu la Indian Wells, după ce s-a impus, 3-6, 6-3, 7-6 (6), în urma unei partide de două ore și 34 de minute.

Citește și

Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Superliga
23:57
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Rădoi nu disperă Tehnicianul de la FCSB rămâne încrezător după remiza cu Metaloglobus: „Sunt lucruri care s-au îmbunătățit”
Superliga
23:32
Rădoi nu disperă Tehnicianul de la FCSB rămâne încrezător după remiza cu Metaloglobus: „Sunt lucruri care s-au îmbunătățit”
Citește mai mult
Rădoi nu disperă Tehnicianul de la FCSB rămâne încrezător după remiza cu Metaloglobus: „Sunt lucruri care s-au îmbunătățit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
tenis indian wells aryna sabalenka jannik sinner
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share