„Asta e suma" Câți bani este dispusă să dea FCSB pentru  transferul lui Joao Paulo de la Oțelul
Joao Paulo FOTO: SportPictures
„Asta e suma" Câți bani este dispusă să dea FCSB pentru transferul lui Joao Paulo de la Oțelul

Gabriel Neagu
Publicat: 31.01.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 22:16
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat ce sumă este dispus să dea pentru transferul lui Joao Paulo (27 de ani).
  • Perioada de transferuri este deschisă până pe data de 9 februarie.

FCSB se află într-o situație complicată în campionat și dorește să își întărească lotul pentru ultimele meciuri din sezonul regulat.

Gigi Becali dă o sumă de trei ori mai mică decât vrea Oțelul pentru Joao Paulo

Gigi Becali a anunțat suma pe care ar fi dispus să o ofere pentru transferul mijlocașului din Capul Verde. Finanțatorul nu ar avea de gând să continue negocierile dacă Oțelul ar cere o sumă mai mare.

„Mă interesează Joao Paulo, dar eu cred că ei vor să facă licitaţie şi pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu dau 200.000 de euro pentru transfer.

Asta e suma pe care o dau. Ce vor ei să mai facă nu mă interesează”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Suma pe care o oferă patronul celor de la FCSB este mult mai mică decât cea pe care gălățenii vor să o încaseze de pe urma unei mutări: 600.000 de euro, conform sursei menționate anterior.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Paulo, conform transfermarkt.com

Jucătorul sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, a fost unul dintre jucătorii de bază ai ocupantei locului 8 din Liga 1.

În 20 de partide jucate, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

Oțelul vrea banii oferiți de FIFA

Fotbalistul a făcut parte din lotul Capului Verde în preliminariile Campionatului Mondial din vara acestui an.

Naționala africană a reușit calificarea la turneul final pentru prima dată în istorie, iar Oțelul dorește să profite de această situație.

În cazul în care fotbalistul va fi selectat pentru CM 2026, clubul ar încasa 600.000 de euro de la FIFA.

Astfel, dacă mutarea jucătorului la FCSB s-ar realiza, Oțelul ar dori să insereze o clauză prin care suma oferită de forul mondial să fie virată în conturile clubului.

Elias Charalambous: „Patronul încearcă să facă trei transferuri”

La conferința de presă premergătoare partidei dintre FCSB și Csikszereda, ce se va juca duminică, de la ora 20:00, antrenorul campioanei României a anunțat că trei jucători ar putea ajunge la echipă în această iarnă.

Patronul încearcă să facă trei transferuri: unul este foarte aproape de a fi finalizat, iar pentru celelalte două se negociază.

MM vorbește cu impresarii, dar până în acest moment nu avem nimic oficial”, a spus Elias Charalambous.

Până în acest moment, în pauza de iarnă, FCSB a realizat numai două mutări:

  • Andre Duarte (28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest
  • Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș defensiv - liber de contract, ultima dată la Kairat Almaty

otelul galati gigi becali transfer Joao Paulo fcsb superliga
