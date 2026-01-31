Accidentare gravă în Serie A FOTO. Căpitanul lui Napoli, scos pe targă în meciul cu Fiorentina » Ar putea fi OUT până la finalul sezonului +9 foto
Giovanni Di Lorenzo/ Foto: IMAGO
Accidentare gravă în Serie A FOTO. Căpitanul lui Napoli, scos pe targă în meciul cu Fiorentina » Ar putea fi OUT până la finalul sezonului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 22:04
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 23:08
  • Giovanni Di Lorenzo (32 de ani), căpitanul celor de la Napoli, a suferit o accidentare gravă la genunchi în victoria campioanei Italiei, 2-1 cu Fiorentina, în etapa #23 din Serie A.

Titularizat de Antonio Conte în duelul de pe „Stadio Diego Armando Maradona”, Giovanni Di Lorenzo nu a rezistat nici măcar o repriză pe gazon.

Giovanni Di Lorenzo s-a accidentat grav în meciul cu Fiorentina

În minutul 26, la o fază petrecută în careul oaspeților, fundașul dreapta a încercat să blocheze o recentrare cu capul a mijlocașului Fiorentinei, Giovanni Fabbian.

La aterizare, genunchiul stâng al lui Di Lorenzo s-a răsucit nefiresc, iar fotbalistul lui Napoli a rămas întins pe gazon, izbucnind în lacrimi de durere.

În cele din urmă a fost scos cu targa de pe teren și înlocuit de Antonio Conte cu Mathias Olivera.

Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (4).jpg
Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (4).jpg

Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (1).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (2).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (3).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (4).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (5).jpg
Fotbalistul campioanei din Serie A este suspect de ruptura de ligament incrucișat anterior, scrie gazzeta.it.

Potrivit presei din Italia, Di Lorenzo va fi suspus duminică testelor necesare pentru a i se stabili diagnosticul concret.

Dacă ruptura de ligament încrucișat va fi confirmată, italianul va rata practic tot sezonul.

Mai mult decât atât, acesta ar urma să fie indisponibil și pentru semifinala barajului pentru Cupa Mondială, unde Italia va întâlni întâlni Irlanda de Nord, într-un meci programat pe 26 martie.

De-a lungul carierei, Di Lorenzo a suferit o singură accidentare mai serioasă ce l-a ținut departe de gazon timp de o lună.

În sezonul 2021-2022, italianul s-a confruntat cu o leziune la genunchi, ratând 7 meciuri ale echipei sale, în perioada 19 martie-25 aprilie 2022.

302
de meciuri are Di Lorenzo la Napoli, în care a marcat de 19 ori și a oferit 42 de pase de gol
Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (9).jpg
Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (9).jpg

Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (1).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (2).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (3).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (4).jpg Accidentare grava a lui Di Lorenzo in Napoli - Fiorentina (5).jpg
accidentare serie a fiorentina napoli giovanni di lorenzo
