Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu precizări importante privind construirea stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța.

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.

Lucrările la noua arenă din Constanța nu vor începe înainte de 2027

Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu o veste care nu va fi deloc pe placul suporterilor Farului.

Concret, reprezentanții CNI au precizat că lucrările la noua arenă, care va purta numele lui Gheorghe Hagi (61 de ani), nu vor demara înainte de 1 ianuarie 2027.

„Aflându-ne în situația în care nu a început execuția lucrărilor la obiectivul din referință la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.52, precizăm că execuția poate începe după data de 1 ianuarie 2027, condiționat de încheierea convenției de cofinanțare între beneficiar și Compania Națională de Investiții.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este ianuarie – februarie 2028, în funcție de alocațiile bugetare”, a transmis CNI, potrivit constantasportnews.ro.

FOTO Cum va arăta noua arenă din Constanța

Singura soluție ca lucrările să înceapă în anul 2026

În conformitate cu prevederile OUG 52/2025, finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive va acoperi maximum 75% din valoarea investițiilor, fiind obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

În acest context, dacă primăria din Constanța va decide să cofinanțeze construirea noii arene, lucrările ar urma să înceapă la jumătatea lui 2026.

„Totodată, execuția la stadionul Gheorghe Hagi poate începe și anterior datei de 1 ianuarie 2027, urmând ca până la această dată să se realizeze exclusiv lucrări finanțate în limita cotei de cofinanțare stabilită prin convenția încheiată între beneficiar și Compania Națională de Investiții «C.N.I.» – S.A.

Începerea efectivă a lucrărilor este estimată după aprobarea documentației tehnico-economice revizuite și după semnarea convenției de cofinanțare dintre CNI-SA si beneficiarul final – U.A.T Constanta, termenul orientativ fiind prima jumătate a anului 2026, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor legale și tehnice, invocând aici prevederile art XII din OG 52/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare”, se mai arată în comunicatul emis de CNI.

Ce spune primarul Constanței despre stadionul „Gheorghe Hagi”

Primarul Vergil Chițac a declarat că estimează că lucrările la stadionul Gheorghe Hagi vor începe în martie 2026, conform ziarulamprenta.ro.

„S-a plătit de către CNI proiectul, milioane bune, și am primit un email astăzi în care ne anunță că se apucă să facă cercetare geologică amănunțită pentru că acolo terenul este destul de instabil și trebuie să bată piloți, asta, în timp ce CNI-ul renegociază cu antreprenorul câteva lucrări suplimentare.

Noi anticipăm că, până la jumătatea lunii februarie, vom semna un contract tripartit – noi (n.r. - UAT Municipiul Constanța) – CNI-ul și Consiliul Județean, vom începe lucrările, eu sunt absolut convins, plătind prima dată, așa cum cere legislația, partea care ne revine nouă.

Trebuie să vedem cât va fi devizul final, dat fiind că CNI încă discută cu antreprenorul pe marginea unor lucrări suplimentare.

Când vom avea devizul final, vom ști că 25% ne revine nouă de plată, căci așa este legislația“ , a explicat primarul Vergil Chițac pe 29 ianuarie.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport