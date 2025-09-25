Fără jocuri  de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune

Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan.

Un proiect de lege promovat de actuala putere susține interzicerea amplasării jocurilor de noroc la parterul blocurilor de locuințe.

Stop jocurilor de noroc la parter de bloc

Inițiativa legislativă a fost a fost adoptat tacit de către Senat, fiind transmisă pentru vot final Camerei Deputaților, unde a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Administrație, informează profit.ro.

Mai nou, deputații din Comisia pentru Buget au întocmit un raport favorabil pentru proiectul de lege. Ceea ce înseamnă că legea se apropie de momentul în care poate fi adoptată, în ciuda opoziției guvernului Bolojan menționează sursa citată.

De ce se opune guvernul Bolojan

Motivul principal pentru care guvernul Bolojan nu vrea să audă de această lege este faptul că adoptarea acesteia ar putea aduce pierderi semnificative atât pentru firme, cât și pentru bugetul de stat și cele locale.

„Considerăm că introducerea unei astfel de prevederi ar conduce la o reducere drastică a numărului de spații autorizate să desfășoare acest tip de activitate și limitarea/ îngrădirea operatorilor economici/ organizatorilor de jocuri de noroc de a desfășura aceste activități, având în vedere că majoritatea spațiilor comerciale se află concentrate fizic în interiorul localităților, la parterul clădirilor rezidențiale sau clădirilor cu destinație mixtă”, arată Guvernul.

Totodată, acesta amintește de faptul că spațiile comerciale construite la parterul imobilelor, fie ele în mediu rural sau urban, sunt consecința viziunii urbanistice de dinainte de 1989.

Mai mult, guvernul Bolojan trage un semnal de alarmă și cu privirea la pierderea mai multor locuri de muncă și creșterea șomajului.

„Această măsură ar conduce la închiderea majorității punctelor de lucru din cadrul fiecărei localități, consecința fiind pierderea locurilor de muncă ale angajaților încadrați în aceste locații, implicit creșterea șomajului și scăderea veniturilor la bugetul consolidat de stat și la bugetul local din localitățile respective, în contextul social - economic prezent”, mai arată Executivul.

Argumentele n-au fost luate în seamă până acum la comisii, așa că proiectul trebuie să mai ia doar două avize, iar apoi să fie votat în plenul Camerei Deputaților, pentru a intra în vigoare.

12,5 miliarde de lei au cheltuit românii pentru jocuri de noroc online în anul 2023

Mulți bani din pariuri în sportul românesc

Companiile care se ocupă cu jocurile de noroc, în special cele cu focus pe pariurile sportive, sunt implicate în majoritatea sporturilor din România, investind bugete importante pentru publicitate.

De exemplu, 15 din cele 16 echipe din campionatul de fotbal au ca sponspor principal o companie de jocuri de noroc. Excepția se numește Metaloglobus.

FCSB - Betano

CFR Cluj - Don.ro

Dinamo - Superbet

Rapid - Superbet

Universitatea Craiova - Superbet

U Cluj - Superbet

Farul - Superbet

Petrolul - MrBit

FC Botoșani - Unibet

Unirea Slobozia - Mr Bit

FC Hermannstadt - Unibet

Oțelul - Mr Bit

UTA Arad - Favbet

FC Argesș - Vlad Casino

FK Csikszereda - Mr Bit

