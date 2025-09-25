Fără jocuri  de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune
Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Diverse

Fără jocuri de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 14:16
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 14:38
  • Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan.

Un proiect de lege promovat de actuala putere susține interzicerea amplasării jocurilor de noroc la parterul blocurilor de locuințe.

Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami
Citește și
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami
Citește mai mult
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami

Stop jocurilor de noroc la parter de bloc

Inițiativa legislativă a fost a fost adoptat tacit de către Senat, fiind transmisă pentru vot final Camerei Deputaților, unde a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Administrație, informează profit.ro.

Mai nou, deputații din Comisia pentru Buget au întocmit un raport favorabil pentru proiectul de lege. Ceea ce înseamnă că legea se apropie de momentul în care poate fi adoptată, în ciuda opoziției guvernului Bolojan menționează sursa citată.

De ce se opune guvernul Bolojan

Motivul principal pentru care guvernul Bolojan nu vrea să audă de această lege este faptul că adoptarea acesteia ar putea aduce pierderi semnificative atât pentru firme, cât și pentru bugetul de stat și cele locale.

„Considerăm că introducerea unei astfel de prevederi ar conduce la o reducere drastică a numărului de spații autorizate să desfășoare acest tip de activitate și limitarea/ îngrădirea operatorilor economici/ organizatorilor de jocuri de noroc de a desfășura aceste activități, având în vedere că majoritatea spațiilor comerciale se află concentrate fizic în interiorul localităților, la parterul clădirilor rezidențiale sau clădirilor cu destinație mixtă”, arată Guvernul.

Totodată, acesta amintește de faptul că spațiile comerciale construite la parterul imobilelor, fie ele în mediu rural sau urban, sunt consecința viziunii urbanistice de dinainte de 1989.

Mai mult, guvernul Bolojan trage un semnal de alarmă și cu privirea la pierderea mai multor locuri de muncă și creșterea șomajului.

„Această măsură ar conduce la închiderea majorității punctelor de lucru din cadrul fiecărei localități, consecința fiind pierderea locurilor de muncă ale angajaților încadrați în aceste locații, implicit creșterea șomajului și scăderea veniturilor la bugetul consolidat de stat și la bugetul local din localitățile respective, în contextul social - economic prezent”, mai arată Executivul.

Argumentele n-au fost luate în seamă până acum la comisii, așa că proiectul trebuie să mai ia doar două avize, iar apoi să fie votat în plenul Camerei Deputaților, pentru a intra în vigoare.

12,5 miliarde de lei
au cheltuit românii pentru jocuri de noroc online în anul 2023

Mulți bani din pariuri în sportul românesc

Companiile care se ocupă cu jocurile de noroc, în special cele cu focus pe pariurile sportive, sunt implicate în majoritatea sporturilor din România, investind bugete importante pentru publicitate.

De exemplu, 15 din cele 16 echipe din campionatul de fotbal au ca sponspor principal o companie de jocuri de noroc. Excepția se numește Metaloglobus.

  • FCSB - Betano
  • CFR Cluj - Don.ro
  • Dinamo - Superbet
  • Rapid - Superbet
  • Universitatea Craiova - Superbet
  • U Cluj - Superbet
  • Farul - Superbet
  • Petrolul - MrBit
  • FC Botoșani - Unibet
  • Unirea Slobozia - Mr Bit
  • FC Hermannstadt - Unibet
  • Oțelul - Mr Bit
  • UTA Arad - Favbet
  • FC Argesș - Vlad Casino
  • FK Csikszereda - Mr Bit

Citește și

„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Diverse
09:27
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Citește mai mult
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Cât riscă românii Jucăm de 10 ori mai intens la pariuri și cazinouri online decât producem economic
Special
12:56
Cât riscă românii Jucăm de 10 ori mai intens la pariuri și cazinouri online decât producem economic
Citește mai mult
Cât riscă românii Jucăm de 10 ori mai intens la pariuri și cazinouri online decât producem economic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
INTERZIS jocuri de noroc superliga ilie bolojan
Știrile zilei din sport
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Citește mai mult
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Europa League
25.09
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Europa League
25.09
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Citește mai mult
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Nationala
25.09
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
10:10
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”
09:12
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
00:26
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
25.09
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Europa League
25.09
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Citește mai mult
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Superliga
25.09
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Citește mai mult
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Superliga
25.09
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Citește mai mult
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 11 rapid 19 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share