Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 au avut parte de o ceremonie de deschidere grandioasă, pe San Siro, celebra arenă din Milano care, din 1947, e acasă pentru granzii din oraș: AC Milan și Inter.

Acțiunea a început încă de miercuri, dar Jocurile încep, oficial, azi.

E unul dintre ultimele „dansuri” pentru stadionul de 75,817 de locuri, inaugurat în 1926, care va intra într-un amplu proces de reconstrucție.

Presa din Italia anunțase că va fi un eveniment fără precedent. Și așa a fost.

Festivitatea de deschidere a însemnat un eveniment la scară largă în care Milano a fost conectată cu vârfurile Cortinei și cu celelalte locații olimpice.

Deschiderea a fost transmisă în direct pe TVR 1 și Eurosport și a fost concepută ca un spectacol de mare amploare.

San Siro a fost transformat într-o scenă uriașă care se întinde până la Arco della Pace, din Milano, și Cortina d'Ampezzo , cu legături cu Livigno și Predazzo.

Tema principală e Armonia: o sinteză între artă, ingeniozitate, peisaj, sport și identitate italiană.

Ceremonia a început cu o grandioasă coregrafie inaugurală inspirată de mitul lui Icar, care introduce tema Armoniei prin dans, muzică și simbolism vizual (muzica lui Verdi , Rossini și Puccini , reinterpretată într-o tonalitate contemporană), scrie Gazzetta dello Sport.

Mariah Carey a urcat pe scenă pentru a interpreta „Nel blu dipinto di blu” în italiană.

Imnul național al Italiei a fost interpretat de Laura Pausini.

Pe lângă cei 60.000 de fani care și-au luat bilete, pe arenă au fost 10.000 de invitați (sportivi, sponsori etc).

De buna desfășurare s-au ocupat cei peste 1.200 de voluntari pe teren, plus alți 900 de lucrători în culise.

92 de națiuni, aproximativ 50 de șefi de stat participă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

În apropiere de ora 23:00, delegația României a defilat și ea în cadrul ceremoniei. Portdrapelul principal a fost patinatoarea Julia Sauter, care a intrat pe San Siro.

Grupul de la Livigno a fost condus de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin), cel de la Pedrazzo de Daniel Totth (schi alpin) și Paul Pepene (schi fond), iar cel mai numeros, de la Cortina, de Mihai Tentea (bob) și Raluca Strămăturaru (sanie).

Ceremonia are un mesaj de încheiere despre pace și unitate între popoare, cu Andrea Bocelli împreună cu un cor de copii.

Aproximativ 3.500 de sportivi sunt așteptați la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile se desfășoară pe sute de kilometri în nordul Italiei, de la Milano până la Cortina d'Ampezzo, până la regiunile Dolomitice Predazzo și Tesero și stațiunile alpine Livigno și Bormio și durează 3 ore.

Ținând cont de distanțele uriașe dintre locațiile olimpice, nu este posibil ca toți sportivii să fie la Milano.

20 de concurenți din Rusia și Belarus vor participa ca sportivi neutri individuali (AIN) la Milano-Cortina, în opt sporturi, scrie bbc.com.

Cu toate acestea, patru dintre cei 13 sportivi ruși aprobați să concureze au legături cu activități care susțin războiul din Ucraina, conform dovezilor văzute de BBC Sport (patinatorul artistic Petr Gumennik, schiorii de fond Savelii Korostelev și Dariya Nepryaeva și patinatorul de viteză Kseniia Korzhova).

