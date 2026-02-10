„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a postat o serie de imagini din 2017, din timpul construcției stadionului „Ion Oblemenco”

Politicianul PSD a calificat investiția CNI & Primăria Craiova drept „cea mai mare realizare a mea ca primar”. Arena are 30.983 de locuri.

Vasilescu, 51 de ani, a precizat în comentarii: „[Primăria] a plătit cofinanțarea. Și a costat sub 40 milioane de euro. Cel mai ieftin din România de capacitate mare. Și cel mai frumos!”.

Lia Olguța Vasilescu despre stadionul Universității Craiova: „Dacă nu era nebunia mea, clădirea ar fi picat din cer”

„Exact acum 9 ani, vizitam șantierul stadionului de fotbal.

Este cea mai mare realizare a mea ca primar, pentru care a trebuit să fac multe demersuri la București, să conving guvernul de atunci că merităm acest stadion, dar și cea mai mare clădire construită vreodată în Oltenia.

Unii spuneau că va fi gata în 2027. A fost gata în 2017. Alții spun acum că nu am avut niciun merit. Poate că e adevărat.

Dacă nu era nebunia mea, clădirea ar fi picat din cer și ar fi fost și mai frumoasă, mai rotundă sau mai mare.

Anul acesta, după 9 ani de existență, după terminarea sezonului competițional, vom reface întregul sistem de sub gazon.

Ne pregătim de competiții europene și trebuie să fim la înălțime. Așa cum orașul s-a obișnuit”, a scris Vasilescu pe pagina de Facebook.

Hotelul inaugurat odată cu stadionul nu a produs niciun leu pentru bugetul local

GOLAZO.ro a scris luna trecută că la stadionul „Ion Oblemenco” sunt 38 de camere: zero venituri și ani de pierderi pentru bugetul Craiovei!

Lipsa de interes ridică totuși semne de întrebare vizavi de cerințele din caietul de sarcini.

Răspunsul primit de GOLAZO.ro de la Primăria Craiova a fost unul vag, fără prea multe detalii, cu promisiunea că în 2026 se vor organiza noi licitații.

