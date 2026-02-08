„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat”

- CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu (48 de ani).
- CFR Cluj a ajuns la 7 victorii consecutive în Liga 1 și a urcat pe loc de play-off.
CFR a reușit să învingă marea rivală din oraș, U Cluj, cu scorul de 3-2. Pentru echipa lui Pancu au marcat Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43), în timp ce pentru „șepcile roșii” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).
Patronul grupării din Gruia a revenit cu detalii despre bonusul pe care l-a acordat jucătorilor în urma victoriei cu rivala U Cluj.
„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii.
Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore.
M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a afirmat Varga, potrivit prosport.ro.
„Sunt foarte fericit pentru victoria asta, mai ales că are o semnificație aparte, că e derby-ul Clujului. Îi felicit în mod special pe Pancu și pe băieți. Au dovedit că au spirit.
Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni. Ăsta e spiritul CFR-ului. Sincer, d-aia tot repet acest lucru, pentru că încep să simt echipa pe care am creionat-o când am intrat în fotbal.
Și asta am vrut să văd. Își dau viața! Sunt bărbați! Știu să țină de minge, de scor. Pragmatic, trei puncte, calificare în play-off și campionat.
Sperăm acum să ne gândim și la alte lucruri. Important e să fie băieții sănătoși, le pregătim și o primă. O să fie bine.
Și sper ca la fiecare meci în care îmi fac o bucurie să le fac și eu o bucurie. Atât am avut de spus. Îi felicit încă o dată pe băieți că mi-au făcut o seară frumoasă”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.
În urma victoriei de sâmbătă, CFR Cluj a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1:
- 3-2 cu U Cluj, pe 7 februarie
- 1-0 cu UTA Arad, pe 4 februarie
- 4-2 cu Metaloglobus, pe 30 ianuarie
- 4-1 cu FCSB, pe 25 ianuarie
- 1-0 cu Oțelul Galați, pe 18 ianuarie
- 1-0 cu FC Botoșani, pe 19 decembrie
- 3-1 cu Csikszereda, pe 12 decembrie
Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|25
|49
|2
|Rapid București
|26
|49
|3
|Dinamo București
|25
|48
|4
|FC Argeș
|26
|43
|5
|U Cluj
|26
|42
|6
|CFR Cluj
|26
|41
|7
|FC Botoșani
|25
|39
|8
|UTA Arad
|26
|38
|9
|Oțelul
|25
|37
|10
|FCSB
|25
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|26
|25
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|25
|11