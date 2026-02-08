„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat”

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu (48 de ani).

CFR Cluj a ajuns la 7 victorii consecutive în Liga 1 și a urcat pe loc de play-off.

CFR a reușit să învingă marea rivală din oraș, U Cluj, cu scorul de 3-2. Pentru echipa lui Pancu au marcat Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43), în timp ce pentru „șepcile roșii” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

Patronul grupării din Gruia a revenit cu detalii despre bonusul pe care l-a acordat jucătorilor în urma victoriei cu rivala U Cluj.

„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii.

Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore.

M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a afirmat Varga, potrivit prosport.ro.

„Sunt foarte fericit pentru victoria asta, mai ales că are o semnificație aparte, că e derby-ul Clujului. Îi felicit în mod special pe Pancu și pe băieți. Au dovedit că au spirit.

Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni. Ăsta e spiritul CFR-ului. Sincer, d-aia tot repet acest lucru, pentru că încep să simt echipa pe care am creionat-o când am intrat în fotbal.

Și asta am vrut să văd. Își dau viața! Sunt bărbați! Știu să țină de minge, de scor. Pragmatic, trei puncte, calificare în play-off și campionat.

Sperăm acum să ne gândim și la alte lucruri. Important e să fie băieții sănătoși, le pregătim și o primă. O să fie bine.

Și sper ca la fiecare meci în care îmi fac o bucurie să le fac și eu o bucurie. Atât am avut de spus. Îi felicit încă o dată pe băieți că mi-au făcut o seară frumoasă”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

În urma victoriei de sâmbătă, CFR Cluj a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1:

3-2 cu U Cluj, pe 7 februarie

1-0 cu UTA Arad, pe 4 februarie

4-2 cu Metaloglobus, pe 30 ianuarie

4-1 cu FCSB, pe 25 ianuarie

1-0 cu Oțelul Galați, pe 18 ianuarie

1-0 cu FC Botoșani, pe 19 decembrie

3-1 cu Csikszereda, pe 12 decembrie

Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 25 49 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 25 48 4 FC Argeș 26 43 5 U Cluj 26 42 6 CFR Cluj 26 41 7 FC Botoșani 25 39 8 UTA Arad 26 38 9 Oțelul 25 37 10 FCSB 25 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 25 11

