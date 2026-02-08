„Ăsta e spiritul CFR-ului!”  Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat” +25 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Ăsta e spiritul CFR-ului!" Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă. Primă pentru jucători: „Atât le-am dat"

George Neagu
Publicat: 08.02.2026, ora 10:05
Actualizat: 08.02.2026, ora 10:52
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu (48 de ani).
  • CFR Cluj a ajuns la 7 victorii consecutive în Liga 1 și a urcat pe loc de play-off.

CFR a reușit să învingă marea rivală din oraș, U Cluj, cu scorul de 3-2. Pentru echipa lui Pancu au marcat Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43), în timp ce pentru „șepcile roșii” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

10:45 Câți bani le dă Varga jucătorilor

Patronul grupării din Gruia a revenit cu detalii despre bonusul pe care l-a acordat jucătorilor în urma victoriei cu rivala U Cluj.

„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii.

Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore.

M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a afirmat Varga, potrivit prosport.ro.

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga: „Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni”

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a anunțat că le pregătește o primă jucătorilor.

„Sunt foarte fericit pentru victoria asta, mai ales că are o semnificație aparte, că e derby-ul Clujului. Îi felicit în mod special pe Pancu și pe băieți. Au dovedit că au spirit.

Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni. Ăsta e spiritul CFR-ului. Sincer, d-aia tot repet acest lucru, pentru că încep să simt echipa pe care am creionat-o când am intrat în fotbal.

Și asta am vrut să văd. Își dau viața! Sunt bărbați! Știu să țină de minge, de scor. Pragmatic, trei puncte, calificare în play-off și campionat.

Sperăm acum să ne gândim și la alte lucruri. Important e să fie băieții sănătoși, le pregătim și o primă. O să fie bine.

Și sper ca la fiecare meci în care îmi fac o bucurie să le fac și eu o bucurie. Atât am avut de spus. Îi felicit încă o dată pe băieți că mi-au făcut o seară frumoasă”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (25 imagini)

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro. jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

În urma victoriei de sâmbătă, CFR Cluj a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1:

  • 3-2 cu U Cluj, pe 7 februarie
  • 1-0 cu UTA Arad, pe 4 februarie
  • 4-2 cu Metaloglobus, pe 30 ianuarie
  • 4-1 cu FCSB, pe 25 ianuarie
  • 1-0 cu Oțelul Galați, pe 18 ianuarie
  • 1-0 cu FC Botoșani, pe 19 decembrie
  • 3-1 cu Csikszereda, pe 12 decembrie

Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2549
2Rapid București2649
3Dinamo București2548
4FC Argeș2643
5U Cluj2642
6CFR Cluj2641
7FC Botoșani2539
8UTA Arad2638
9Oțelul2537
10FCSB2537
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2511

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 u cluj ioan varga
