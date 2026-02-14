L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras +20 foto
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 09:41
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 13:34
  • Petrolul - FC Argeș 2-1. Fanii oaspeților au fost furioși după meci și l-au înjurat pe arbitrul partidei, Radu Petrescu (43 de ani), după ce un gol al piteștenilor nu a fost validat.
  • Daniel Stanciu (51 de ani), directorul sportiv al clubului FC Argeș, a răbufnit după meci și i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA).

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca FC Argeș să înscrie, iar golul nu a fost validat.

Ulterior, CCA a transmis că a fost o decizie greșită din partea lui Petrescu, iar reușita era valabilă.

Petrolul - FC Argeș 2-1. Radu Petrescu, înjurat de fanii piteștenilor

Imediat după încheierea partidei de pe „Ilie Oană”, în parcarea stadionului, fanii celor de la FC Argeș l-ar fi luat la rost pe Radu Petrescu, înainte ca arbitrul să se urce în mașina personală și să plece, scrie digisport.ro.

În plus, suporterii piteștenilor l-ar fi înjurat pe Petrescu și s-ar fi apropiat de el. De precizat e că nu existau forțe de ordine în acea zonă, pentru a interveni.

Nu mi se pare normal. Securitate, jandarmerie, poliție, trebuie să fie cineva. Nu e normal așa ceva Gabriel Torje, la Digi Sport

O singură persoană a intervenit și i-a potolit pe fanii nervoși ai lui FC Argeș. În cele din urmă, Radu Petrescu a plecat, fără să existe alte incidente.

Daniel Stanciu: „Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia

Daniel Stanciu, directorul sportiv al clubului FC Argeș, a răbufnit după meci și i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. E normală reacția lui Dani Coman, îl înțeleg. Are dreptate! Acum două etape cu UTA (n.r. - scor 0-1) acasă avem penalty clar. Chivulete.

Ok, nu l-a văzut, nu l-a ajutat VAR-ul. Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat. VAR-ul a vrut să îi semnalizeze să vină să se uite la fază, Chivulete a zis «Nu, am controlat faza, nu merg la VAR».

Ce se întâmplă? Ok, a greșit omul, înțeleg. Ce se întâmplă cu Chivulete etapa următoare la intermediară? Rezervă. Ce se întâmplă după două etape? Arbitrează. Băi, Vassaras, nu erai tu prieten cu tatăl său?

Atunci înseamnă că e adevărat ce se vorbea în Grecia. dacă nu îl suspendă pe Chivulete și mi-l dai pe Radu Petrescu, pe care l-ai pus cu toate pilele pe lista FIFA.

Nu vă mai amintiți de «japca» făcută de Radu Petrescu cu Voința Sibiu și CFR? Asistentul nu se mișcă, el stătea într-o parte și nici nu se uita la fază. Cum să dai fault, frate, când nu e niciun jucător de la Petrolul? Asta este o escrocherie!

Vassaras nu a ieșit cu Chivulete. Înțeleg, e prieten cu tatăl lui, și acum faci la fel. Vorba lui Coman, jucați, dați calificările cui vreți, să se supere oricine.

Scrie pe hârtie că vrem pe X în play-off, luați-vă jucăriile și jucați voi. Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia, iar inclusiv Răzvan Burleanu ar trebui să-i ceară acest lucru”, a declarat Daniel Stanciu, conform sursei citate.

  • Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, l-a criticat și amenințat pe arbitrul Radu Petrescu, după greșelile de arbitraj comise: „Păi, câte etape trebuie să-i dea suspendare lui Petrescu după meciul ăsta? Că trebuie să-l suspende pe viață. Că și-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii”
Ce s-a întâmplat în minutul 86

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a anulat un gol marcat de Sierra după o centrare a lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

  • În acest moment, Petrolul se află pe locul 12 în Liga 1, cu 28 de puncte acumulate, în timp ce FC Argeș se poziționează pe locul 4, cu 43 de puncte.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

