„Nu e de râs, e de plâns” Analiștii au comentat faza controversată din Petrolul - FC Argeș: „ „El încearcă să salveze ceva! Altceva nu este”

Petrolul - FC Argeș 2-1. Basarab Panduru (55 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre faza controversată din finalul partidei.

au vorbit despre faza controversată din finalul partidei. Marius Avram (46 de ani), fost arbitru internațional, a comentat și el momentul în care „centralul” Radu Petrescu a fluierat înaintea unui gol al piteștenilor

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca FC Argeș să înscrie, iar golul nu a fost validat.

Ulterior, CCA a transmis că a fost o decizie greșită din partea lui Petrescu, iar reușita era valabilă, fapt care a stârnit o serie de critici dure la adresa arbitrului.

Petrolul - FC Argeș 2-1 . Basarab Panduru: „Înseamnă că vrea să repare o greşeală”

Basarab Panduru și Aurel Țicleanu au comentat faza controversată din finalul partidei de vineri, atunci când Radu Petrescu nu a validat golul marcat de FC Argeș.

„Eu n-am înţeles nimic, de ce fluieră?! Nu pare nimic, contră între jucători nu pare că e”, a spus Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, la Prima Sport.

Fostul internațional Basarab Panduru a continuat și a încercat să-și dea seama ce a vrut să facă Radu Petrescu la acea fază:

„Înseamnă că vrea să repare o greşeală. Eu cred că a vrut să se revanşeze după ce a dat fault pentru FC Argeş şi atunci cum era mingea în aer a anulat. El fluieră înainte de gol. Aşa pare că vrea să repare o greşeală pe care crede că a făcut-o.

Asta înţeleg eu. VAR-ul poate i-a transmis sau cineva, în cască, mă gândesc. Cum nu a fost fault acolo, el încearcă să salveze ceva! Altceva nu este! Cine ştie cine i-a zis sau poate el a ajuns la concluzia asta! Nu e de râs, e de plâns asta”.

În discuție a intervenit și Dan Udrea, moderatorul emisiunii și redactor-șef adjunct la GOLAZO.ro: „ Eu refuz să cred că fluieră şi că inventează ceva. Moment absolut halucinat ”.

Marius Avram: „Este obligatoriu ca Vassaras să iasă și să spună ceva”

Marius Avram, fost arbitru internațional cu peste 350 de meciuri, a comentat la rândul său faza din finalul partidei de pe „Ilie Oană”.

„Singura explicație e că un membru al brigăzii i-a spus (n.r. - lui Radu Petrescu) că a dat un fault care nu a fost, el a zis că o întoarce el cumva, că în grămada aia o fi ceva.

A fluierat într-o fază în care nu a fost nimic. E cea mai urâtă fază din acest campionat, nu am mai văzut să se fluiere așa. Nu am de unde să știu cine i-a spus, o fi fost cineva din VAR.

Dar sunt multe feluri de a întoarce faza fără să te faci de râs. Duci mâna la cap, te duci la asistent, apoi dai o minge de arbitru, nu trebuie să dai simulare. Trebuia să lase jocul să continue acolo. Sunt mult mai multe feluri de a întoarce faza fără a te face de râs.

Nu m-ar mira dacă Petrescu va sta o perioadă foarte lungă, poate până la finalul campionatului. Când inventezi ceva, e mult mai grav decât dacă ai greșit la un penalty care a fost sau n-a fost. Când inventezi, e mult mai grav”, a declarat Marius Avram la Digi Sport.

Ce s-a întâmplat în minutul 86

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a anulat un gol marcat de Sierra după o centrare a lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

În acest moment, Petrolul se află pe locul 12 în Liga 1, cu 28 de puncte acumulate, în timp ce FC Argeș se poziționează pe locul 4, cu 43 de puncte.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport