„Sănătatea pe primul loc”  Prezervativele gratuite pentru sportivii de la Jocurile Olimpice s-au epuizat imediat » Când a fost implementată practica

Prezervativele gratuite acordate sportivilor cazați în satul olimpic din Fiames s-au epuizat în câteva zile.

Ce spune Attilio Fontana, guvernatorul regiunii Lombardia, despre acest subiect și când a fost introdusă practica, mai jos în articol

Competiția se desfășoară în Italia, în perioada 6-22 februarie, și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Prezervativele date sportivilor de la JO s-au epuizat în câteva zile

Prezervativele gratuite acordate sportivilor prezenți la Jocurile Olimpice de Iarnă, care sunt cazați în satul Fiames, au fost epuizate în trei zile.

La aceste Jocuri Olimpice, organizatorii le-au dat aproximativ 10.000 de prezervative sportivilor pentru întreaga perioadă a competiției.

Numărul este mult mai mic față de ediția precedentă a JO, de la Paris 2024. Atunci, sportivii au primit 300.000 de prezervative, câte două pe zi pentru fiecare din cei 10.500 de participanți.

Un sportiv, care a preferat să rămână anonim, a vorbit despre rezervele de prezervative de la JO de anul acesta.

„S-au epuizat în doar trei zile. Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când”, a spus acesta, conform lastampa.it.

Attilio Fontana, guvernatorul regiunii Lombardia, a venit cu câteva precizări despre acest subiect:

„Din perspectiva sănătății, regiunea Lombardia se angajează pe deplin să asigure sportivilor și echipelor internaționale cea mai bună îngrijire posibilă în aceste săptămâni.

Sănătatea este pe primul loc. Prevenire concretă și bun simț”, conform nytimes.com.

Într-o postare de pe rețelele de socializare de săptămâna trecută, Fontana scrisese:

„Da, oferim prezervative gratuite sportivilor din satul olimpic. Dacă acest lucru pare ciudat pentru unii, înseamnă că nu cunosc practica olimpică consacrată.

Aceasta a început la Seul, în 1988, pentru a sensibiliza sportivii și tinerii cu privire la prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, un subiect care nu ar trebui să provoace jenă ”.

Într-o postare pe rețelele de socializare patinatoarea spaniolă Olivia Smart le-a arătat urmăritorilor ei prezervativele cu logo-ul regiunii Lombardia:

În satul olimpic, sportivii pot desfășura numeroase alte activități, cum ar fi să joace fotbal sau hochei.

Ei au și o sală de sport unde se pot antrena separat sau pot cânta la pian.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport