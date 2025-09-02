„Inteligență artificială!” VIDEO. Cum a fost catalogat Jannik Sinner , după ce și-a năucit adversarul la US Open + mesajul primit la fileu
Alexander Bublik și Jannik Sinner/ Foto: IMAGO
Tenis

„Inteligență artificială!” VIDEO. Cum a fost catalogat Jannik Sinner, după ce și-a năucit adversarul la US Open + mesajul primit la fileu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 12:13
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 12:45
  • Alexander Bublik (28 de ani, #24 ATP) a pierdut categoric duelul cu Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP), scor 1-6, 1-6, 1-6, în optimile de finală ale turneului de la US Open.
  • Jucătorul din Kazakhstan și-a catalogat adversarul drept jucător „generat cu inteligenta artificială”.

Alexander Bublik nu a avut nicio șansă în fața lui Jannik Sinner. Liderul mondial a avut nevoie de doar de doar o oră și 21 de minute pentru a-și asigura calificarea în sferturile de finală.

A fost a doua cea mai rapidă victorie din acest an. Prima i-a aparținut tot lui Sinner, 6-1, 6-1, cu columbianul Daniel Elahi Galan (29 de ani, #131 ATP). Meciul a durat doar 59 de minute.

Alexander Bublik, savuros după înfrângerea cu Sinner

Învins fără drept de apel, Bublik a părut să nu fie deloc afectat. I-a strâns mâna lui Sinner, cu zâmbetul pe buze, l-a îmbrățișat pe italian și i-a transmis:

„Ai fost atât de bun! Nu sunt așa slab, dar tu ești GOAT-ul (n.r. - cel mai bun din istorie)”, a fost mesajul lui Bublik, citat de tntsports.co.uk.

Ulterior, sportivul din Kazakstan a revenit cu o postare pe rețelele de socializare, în care l-a etichetat pe Jannik, drept jucător generat de inteligența artificială, lucru pe care îl făcuse și la interviul dinaintea partidei.

comentariul lui Alexander Bublik/ Foto: captură Instagram comentariul lui Alexander Bublik/ Foto: captură Instagram
comentariul lui Alexander Bublik/ Foto: captură Instagram

Jannik Sinner: „Am avut niște bătălii dificile anul acesta”

După ce și-a luat revanșa în fața lui Bublik, după înfrângerea suferită la Halle, Germania, liderul mondial a oferit o primă reacție.

„Am avut niște bătălii dificile anul acesta, dar ne cunoaștem foarte bine jocul unul altuia.

A avut un meci dificil (n.red. - în runda a treia), cinci seturi, terminând târziu, și nu a servit așa cum o face de obicei. Per total sunt foarte mulțumit”, a spus Sinner, citat de bbc.com.

În sferturile de finală, Sinner va da piept cu compatriotul său Lorenzo Musetti (23 de ani, #10 ATP).

Va fi cea de-a treia întâlnire dintre cei doi jucători italieni per total și prima la un turneu de Grand Slam. Până în acest moment, Jannik s-a impus de fiecare dată.

Rezumat VIDEO. Alexander Bublik - Jannik Sinner 0-3

tenis us open jannik sinner alexander bublik
