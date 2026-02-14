Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului

Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych.

Vladislav Blănuță, 24 de ani, atacantul lui Dinamo Kiev, are același prenume cu al lui Vladyslav Heraskevych.

Ucraineanul (27) voia să concureze în proba de skeleton, la Jocurile Olimpice de Iarnă, având pe cască portretele sportivilor din țara sa care își pierduseră viața în război.

Apelul făcut de Heraskevyh, respins de TAS

Nu i s-a permis. În cele din urmă, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) l-a descalificat, după ce Federația Internațională de Bob și Skeleton (IBSF) a decis că încălca regulile de neutralitate politică.

Apelul său la TAS nu a avut niciun efect. „Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins cererea, constatând că libertatea de exprimare este garantată la Jocurile Olimpice, dar nu și în competiție, un principiu sacru”, a declarat după o audiere de opt ore Matthieu Reeb, secretarul general TAS, potrivit L’Equipe.

Blănuță l-a susținut pe Heraskevych: „Comemorarea nu este o încălcare”

La Kiev, Blănuță, coechipierii și antrenorii săi de la Dinamo au protestat împotriva hotărârii CIO&TAS, fiind alături de Heraskevych.

Blănuță și mesajul de protest Foto: Instagram Dinamo Kiev

Fiecare a fost fotografiat cu un mesaj scris în engleză pe o foaie de hârtie A4: „Comemorarea nu este o încălcare”. Imagini postate pe pagina de Instagram a clubului ucrainean.

Și fotbaliștii cred că sportivul de la skeleton nu încălca regulile CIO dacă ar fi concurat cu acea cască.

„Sunt prea multe steaguri ale Rusiei aici. CIO e de partea greșită a istoriei”

Heraskevych a acuzat CIO că participă la propaganda rusă.

„Problema cu aceste Jocuri Olimpice este că există prea multe steaguri ale Rusiei aici, în mulțime. Există deja un steag rusesc pe o cască, și acest lucru nu a dus la nicio sancțiune din partea CIO”.

Eu am fost tratat diferit. Drepturile mele au fost încălcate. Am fost suspendat, descalificat, chiar dacă nu încălcasem nicio regulă. Cred că aceste Jocuri și această decizie CIO sunt instrumente de propagandă pentru Rusia. Și Rusia e mulțumită de această descalificare Vladyislav Heraskevych, sportiv ucrainean

A subliniat acuzația sa: „Dintr-un anumit punct de vedere, s-ar putea crede că Rusia revine la Jocurile Olimpice, iar CIO e mulțumit de acest lucru.

Se pune prea multă presiune asupra ucrainenilor. CIO este de partea greșită a istoriei”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport