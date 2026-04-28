John Terry, criticat dur  Comentariile postate de el și Dennis Wise au creat o adevărată  avalanșă de critici: „Să interzicem străinilor să solicite beneficii”

John Terry (45 de ani), fostul jucător legendar de la Chelsea, a provocat un val de reacții, după ce l-a susținut pe Rupert Lowe (68 de ani), politicianul care a cerut ca imigranții să nu poată avea beneficii în Regatul Unit.

Dennis Wise (59 de ani), fostul mijlocaș de la Chelsea și coechipier al lui Terry, a susținut și el cele spuse de Lowe.

Liderul partidului „Restore Britain” a lansat o idee controversată, cea de a li se interzice cetățenilor străini din Regatul Unit să ceară beneficii.

John Terry, val de critici pe internet

Printr-o postare pe conturile sale de socializare, Lowe a transmis:

„Ar trebui să interzicem străinilor să solicite beneficii și să îndepărtăm imigranții care nu sunt capabili să se întrețină financiar singuri, să folosim acele miliarde economisite pentru a reduce impozitele pentru bărbații și femeile britanice care mențin economia în funcțiune”.

Apoi, Terry și Wise au postat comentarii prin care și-au arătat susținerea pentru cele spuse de Lowe. Terry a scris: „100% da”, în timp ce Wise a postat „200% (n.r. de acord)”.

Rupert Lowe a fost în trecut președintele clubului Southampton, una dintre grupările de tradiție din fotbalul britanic.

După ce au văzut că cei doi susțin cele spuse de Rupert Lowe, fanii nu i-au menajat pe cei doi foști mari fotbaliști, ba mai mult, i-au criticat dur pe rețelele de socializare.

„Super. Probabil că, dacă John Terry și Dennis Wise susțin ceva, cel mai bine e să fii de partea opusă. Mulțumesc”, a spus un internaut.

„Ciudat, păreau niște personaje atât de încântătoare și grijulii”, a adăugat un alt urmăritor. „Doi idioți”, a mai spus un utilizator pe platforma X.

