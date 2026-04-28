Pe picior de plecare  Cristi Chivu este gata să renunțe la un fotbalist transferat vara trecută: „Nu e potrivit pentru stilul său de joc” 

Andy Diouf (22 de ani), mijlocașul central de la Inter, ar urma să părăsească echipa după doar un sezon, acesta nereușind să se adapteze la sistemul impus de Cristi Chivu (45 de ani).

Inter plătea nu mai puțin de 20 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Diouf de la Lens, din Franța.

Deși conducerea lui Inter și-a pus mari speranțe în el, Andy Diouf nu s-a adaptat la Inter, iar acum ar putea părăsi gruparea milaneză, după doar un sezon pe „Giuseppe Meazza”.

Deși a bifat 26 de meciuri în tricoul lui Inter, Diouf a avut apariții sporadice, la unele meciuri el intrând pe final, chiar în ultimele minute. El a reușit să înscrie și trei goluri, două în Cupa Italiei și unul în Champions League.

Conform tuttomercatoweb.com, Cristi Chivu s-ar fi convins în privința acestuia, el considerând că Diouf nu se adaptează cerințelor sale.

„Diouf nu a jucat nici măcar 600 de minute pentru Inter. Christian Chivu, evident, nu crede că este potrivit pentru stilul său de joc”, au notat jurnaliștii italieni.

18 milioane de euro este cota lui Andy Diouf, conform Transfermarkt

Anterior, mijlocașul francez a evoluat în țara sa natală, la Rennes și Lens, dar și în Elveția pentru un sezon, la Basel.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport