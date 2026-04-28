Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre situația dificilă prin care trece gruparea din Giulești.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă a pierdut derby-ul cu Dinamo (1-3) și a ajuns la 4 înfrângeri în ultimele 5 etape din play-off.

Cristian Săpunaru: „La Rapid nu iese niciunul să vorbească”

Fostul căpitan din Giulești este deranjat de modul în care conducerea tratează situația delicată a Rapidului din acest moment și susține că toată presiunea se revarsă pe umerii jucătorilor.

„N-am nimic cu Pederzoli, dar trebuia să spună ceva, ca director sportiv. Presiunea care vine pe echipă nu o salvează nimeni, se duce direct pe echipă. Nu o preia nimeni, nu e unul care să iasă…

Eu am avut cu Mihai Stoica 10 scandaluri în fotbal, dar când se întâmpla ceva era primul care ieșea se certa cu toți, lua presiunea de pe echipă, o ducea pe el.

La Rapid nu iese niciunul să vorbească. Doar [Victor Angelescu] iese și spune” , a declarat Săpunaru la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Întrebat ce are de făcut formația din Giulești pentru a prinde un loc de cupe europene, Săpunaru a replicat:

„Trebuie să intre în teren să-și facă treaba, să câștige meciurile până la final. Asta e singura șansă de a prinde cupele europene.

Am spus-o și când am fost acolo, nu contează că ești român, străin, contează ceea ce faci pentru club și pentru tine”.

Cristi Săpunaru: „Nu era momentul ca Moruțan să vină la Rapid”

Ajuns gratis la Rapid, după despărțirea de Aris Salonic, Moruțan nu a rupt gura târgului de la sosirea sa în Giulești.

Atacantul Daniel Paraschiv se află și el într-o situație similară, în urma împrumutului de la Oviedo.

Săpunaru a analizat situația celor doi jucători:

„Moruțan e un jucător extraordinar, dar nu era momentul oportun să vină la Rapid.

Pe Paraschiv l-am vrut la Rapid când era Daniel Niculae președinte. Dar nu jucase de nu știu câte meciuri (n.r. când a venit la Rapid).

Aduci jucători de valoare pe care-i integrezi într-un grup care era pe locul 1. Cum îi integrezi?”.

Pentru Rapid urmează un nou duel de foc. Giuleștenii vor întâlni CFR Cluj pe teren propriu, într-un meci programat luni, 4 mai, cu începere de la ora 20:30.

În acest moment, trupa lui Gâlcă ocupă locul 5, penultimul din play-off, cu 32 de puncte, cinci în spatele formației din Gruia, care se află pe poziția a 3-a, care asigură calificarea în barajul pentru Conference League.

