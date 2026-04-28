Critici pentru conducerea Rapidului Săpunaru comentează situația delicată din Giulești: „Nu e unul care să iasă!"

Publicat: 28.04.2026, ora 20:58
Actualizat: 28.04.2026, ora 20:58
  • Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre situația dificilă prin care trece gruparea din Giulești.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă a pierdut derby-ul cu Dinamo (1-3) și a ajuns la 4 înfrângeri în ultimele 5 etape din play-off.

Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește și
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”

Cristian Săpunaru: „La Rapid nu iese niciunul să vorbească”

Fostul căpitan din Giulești este deranjat de modul în care conducerea tratează situația delicată a Rapidului din acest moment și susține că toată presiunea se revarsă pe umerii jucătorilor.

„N-am nimic cu Pederzoli, dar trebuia să spună ceva, ca director sportiv. Presiunea care vine pe echipă nu o salvează nimeni, se duce direct pe echipă. Nu o preia nimeni, nu e unul care să iasă…

Eu am avut cu Mihai Stoica 10 scandaluri în fotbal, dar când se întâmpla ceva era primul care ieșea se certa cu toți, lua presiunea de pe echipă, o ducea pe el.

La Rapid nu iese niciunul să vorbească. Doar [Victor Angelescu] iese și spune”, a declarat Săpunaru la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Întrebat ce are de făcut formația din Giulești pentru a prinde un loc de cupe europene, Săpunaru a replicat:

„Trebuie să intre în teren să-și facă treaba, să câștige meciurile până la final. Asta e singura șansă de a prinde cupele europene.

Am spus-o și când am fost acolo, nu contează că ești român, străin, contează ceea ce faci pentru club și pentru tine”.

Cristi Săpunaru: „Nu era momentul ca Moruțan să vină la Rapid”

Ajuns gratis la Rapid, după despărțirea de Aris Salonic, Moruțan nu a rupt gura târgului de la sosirea sa în Giulești.

Atacantul Daniel Paraschiv se află și el într-o situație similară, în urma împrumutului de la Oviedo.

Săpunaru a analizat situația celor doi jucători:

„Moruțan e un jucător extraordinar, dar nu era momentul oportun să vină la Rapid.

Pe Paraschiv l-am vrut la Rapid când era Daniel Niculae președinte. Dar nu jucase de nu știu câte meciuri (n.r. când a venit la Rapid).

Aduci jucători de valoare pe care-i integrezi într-un grup care era pe locul 1. Cum îi integrezi?”.

Pentru Rapid urmează un nou duel de foc. Giuleștenii vor întâlni CFR Cluj pe teren propriu, într-un meci programat luni, 4 mai, cu începere de la ora 20:30.

În acest moment, trupa lui Gâlcă ocupă locul 5, penultimul din play-off, cu 32 de puncte, cinci în spatele formației din Gruia, care se află pe poziția a 3-a, care asigură calificarea în barajul pentru Conference League.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Citește și

„Rezultatul e zero” Reacția lui Andrei Nicolescu, după bannerele rasiste afișate de fanii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid
Superliga
18:25
„Rezultatul e zero” Reacția lui Andrei Nicolescu, după bannerele rasiste afișate de fanii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
„Rezultatul e zero” Reacția lui Andrei Nicolescu, după bannerele rasiste afișate de fanii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
Special
15:34
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
Citește mai mult
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
Superliga
28.04
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
Citește mai mult
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Superliga
28.04
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Citește mai mult
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Special
28.04
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
B365
28.04
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
Citește mai mult
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

