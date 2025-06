„Mai mult timp pentru Botafogo” I-a șocat pe francezi! Lyon e retrogradată, iar John Textor anunță că prioritatea e formația braziliană

John Textor (59 de ani), patronul celor de la Olympique Lyon, susține că se va concentra mai mult pe Botafogo, cealaltă formație pe care o deține.

John Textor a vorbit despre greșelile făcut în administrarea lui Lyon, care a fost retrogradată în Ligue 2, din cauza datoriilor uriașe.

John Textor: „ N-am gestionat bine problemele în Franța”

Textor i-a șocat pe francezi, după ce a anunțat că va face un pas în spate la Lyon pentru a se concentra mai mult pe clubul pe care îl deține în Brazilia.

„Voi dedica mult mai mult timp echipei Botafogo. Am parteneri foarte buni la Eagle Football pentru a gestiona problemele pe care, sincer, nu le-am gestionat prea bine în Franța.

Nu m-am descurcat prea bine din punct de vedere politic în Franța, asta știe toată lumea. Procesul pentru mine, ca investitor american, de a mă adapta la sistemul de acolo a fost întotdeauna ciudat.

Nu am fost prea bun la «politică». Sistemul mi s-a părut întotdeauna ciudat. Ca american, nu am știut să mă adaptez și probabil am supărat anumite autorități”, a declarat John Textor, potrivit footmercato.net.

Cu toate acestea, Textor e încrezător că Lyon își va putea menține dreptul de a juca în Europa League, după ce a terminat sezonul pe locul 6.

Acesta susține că a trecut de toate criteriile UEFA, însă e nevoie să îndeplinească în continuare mai multe cerințe ale Direcției Naționale de Control și Management, cea care a stabilit și retrogradarea.

