„Este îngrozitor” Mihai Stoica a criticat strategia Federației: „Americanii au făcut asta primii”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a criticat strategia Federației de a aduce vedete care să interpreteze imnul la meciurile echipei naționale.

La meciul cu Moldova, scor 2-1 pentru România, imnul României a fost interpretat de Lidia Buble, în timp ce al Moldovei a fost interpretat de Tania Turtureanu.

Mihai Stoica, despre interpretarea imnului de către vedete: „Mi se pare îngrozitor”

Conducătorul celor de la FCSB consideră că este o greșeală ca o vedetă să interpreteze imnul național. El se alătură ultrașilor care au criticat în ultima vreme strategia celor de la FRF în această privință.

De asemenea, Stoica a dezvăluit că nu este un fan al imnului „Deșteaptă-te române”.

„În primul rând mie nu-mi place imnul. Mie îmi place imnul Italiei, nu dau doi bani pe cum se cântă. Mi se pare ceva îngrozitor să pui pe cineva să cânte imnul, dar nu vreau să... eu am alte preferințe muzicale.

Mie îmi place să aud cântece de genul ăsta... îmi plăceau cântecele patriotice cântate de corul armatei. Americanii au făcut asta primii, că ei au început să pună persoane să cânte imnul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Explicația FRF

Federația a postat înainte de meci o scurtă justificare a alegerii:

„În urma feedback-ului primit de la spectatori, momentul imnului este printre cele mai apreciate ale serii, iar majoritatea fanilor preferă ca acesta să fie cântat de un artist, mai exact peste 90% dintre cei care completează formularul post-event.

FRF înțelege dorința unora dintre suporteri de a cânta imnul împreună cu jucătorii, însă acest lucru nu se întâmplă în toate sectoarele stadionului, lucru dovedit la partidele în care nu a existat un artist.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”.

VIDEO Tania Turtureanu a cântat imnul Moldovei

VIDEO Lidia Buble interpretând imnul României

