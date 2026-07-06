Medicii au decis! Ce se întâmplă cu Jordan Henderson, după accidentarea stupidă de la finalul meciului cu Mexic +6 foto
Accidentarea lui Jordan Henderson. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Medicii au decis! Ce se întâmplă cu Jordan Henderson, după accidentarea stupidă de la finalul meciului cu Mexic

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 16:55
  • Jordan Henderson (36 de ani) va rata restul turneului la CM 2026, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului Mexic - Anglia 2-3.
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Naționala pregătită de Tuchel a obținut calificarea în „sferturi” la Mondial, însă bucuria de la finalul partidei s-a terminat cu o accidentare șocantă.

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16:30 Jordan Henderson va rata restul turneului

Henderson nu va mai putea participa la următoarele acțiuni ale Angliei de la CM 2026, având nevoie de o intervenție chirurgicală la încheietura mâinii, după accidentarea neobișnuită pe care a suferit-o, informează The Athletic.

Brațul său a ajuns într-o poziție nefirească, după ce acesta a căzut peste panourile publicitare, la finalul partidei pe Azteca.

Știrea inițială:

Mexic - Anglia 2-3. Jordan Henderson s-a accidentat în timp ce sărbătorea

În timp ce toată echipa se afla în spatele porții, pentru a sărbători victoria împreună cu fanii aflați în peluză, Henderson a căzut spre teren, peste panourile publicitare, suferind o accidentare la încheitura mâinii ce pare serioasă.

A fost scos de pe teren cu targa și a avut nevoie să i se administreze oxigen suplimentar, informează theguardian.com.

„S-a accidentat la încheietura mâinii, în acest moment este la spital. Este o accidentare destul de serioasă”, a trasnsmis scurt Thomas Tuchel, după meci, potrivit BBC.

Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS
Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS

Galerie foto (6 imagini)

Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS Momentul accidentării lui Jordan Henderson / foto: capturi video Facebook/Diario AS
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Veteranul englezilor a fost rezervă neutilizată în partida cu Mexic, însă a bifat a patra sa apariție la Campionatul Mondial, după cele 6 minute jucate în meciul cu Panama, scor 2-0.

Henderson a rămas peste noapate în Mexico City, alături de un membru al staff-ului Angliei, în timp ce restul lotului s-a întors la baza de antrenament din Kansas.

90 de selecții
a bifat Henderson la naționala Angliei, reușind 3 goluri și 11 pase decisive

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