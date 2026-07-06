Medicii au decis! Ce se întâmplă cu Jordan Henderson, după accidentarea stupidă de la finalul meciului cu Mexic

- Jordan Henderson (36 de ani) va rata restul turneului la CM 2026, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului Mexic - Anglia 2-3.
Naționala pregătită de Tuchel a obținut calificarea în „sferturi” la Mondial, însă bucuria de la finalul partidei s-a terminat cu o accidentare șocantă.
16:30 Jordan Henderson va rata restul turneului
Henderson nu va mai putea participa la următoarele acțiuni ale Angliei de la CM 2026, având nevoie de o intervenție chirurgicală la încheietura mâinii, după accidentarea neobișnuită pe care a suferit-o, informează The Athletic.
Brațul său a ajuns într-o poziție nefirească, după ce acesta a căzut peste panourile publicitare, la finalul partidei pe Azteca.
Știrea inițială:
Mexic - Anglia 2-3. Jordan Henderson s-a accidentat în timp ce sărbătorea
În timp ce toată echipa se afla în spatele porții, pentru a sărbători victoria împreună cu fanii aflați în peluză, Henderson a căzut spre teren, peste panourile publicitare, suferind o accidentare la încheitura mâinii ce pare serioasă.
A fost scos de pe teren cu targa și a avut nevoie să i se administreze oxigen suplimentar, informează theguardian.com.
„S-a accidentat la încheietura mâinii, în acest moment este la spital. Este o accidentare destul de serioasă”, a trasnsmis scurt Thomas Tuchel, după meci, potrivit BBC.
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Veteranul englezilor a fost rezervă neutilizată în partida cu Mexic, însă a bifat a patra sa apariție la Campionatul Mondial, după cele 6 minute jucate în meciul cu Panama, scor 2-0.
Henderson a rămas peste noapate în Mexico City, alături de un membru al staff-ului Angliei, în timp ce restul lotului s-a întors la baza de antrenament din Kansas.