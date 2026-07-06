Medicii au decis! Ce se întâmplă cu Jordan Henderson, după accidentarea stupidă de la finalul meciului cu Mexic

Jordan Henderson (36 de ani) va rata restul turneului la CM 2026, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului Mexic - Anglia 2-3.

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Naționala pregătită de Tuchel a obținut calificarea în „sferturi” la Mondial, însă bucuria de la finalul partidei s-a terminat cu o accidentare șocantă.

Henderson nu va mai putea participa la următoarele acțiuni ale Angliei de la CM 2026, având nevoie de o intervenție chirurgicală la încheietura mâinii, după accidentarea neobișnuită pe care a suferit-o, informează The Athletic.

Brațul său a ajuns într-o poziție nefirească, după ce acesta a căzut peste panourile publicitare, la finalul partidei pe Azteca.

Știrea inițială:

Mexic - Anglia 2-3 . Jordan Henderson s-a accidentat în timp ce sărbătorea

În timp ce toată echipa se afla în spatele porții, pentru a sărbători victoria împreună cu fanii aflați în peluză, Henderson a căzut spre teren, peste panourile publicitare, suferind o accidentare la încheitura mâinii ce pare serioasă.

A fost scos de pe teren cu targa și a avut nevoie să i se administreze oxigen suplimentar, informează theguardian.com.

„S-a accidentat la încheietura mâinii, în acest moment este la spital. Este o accidentare destul de serioasă”, a trasnsmis scurt Thomas Tuchel, după meci, potrivit BBC.

Veteranul englezilor a fost rezervă neutilizată în partida cu Mexic, însă a bifat a patra sa apariție la Campionatul Mondial, după cele 6 minute jucate în meciul cu Panama, scor 2-0.

Henderson a rămas peste noapate în Mexico City, alături de un membru al staff-ului Angliei, în timp ce restul lotului s-a întors la baza de antrenament din Kansas.

90 de selecții a bifat Henderson la naționala Angliei, reușind 3 goluri și 11 pase decisive

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