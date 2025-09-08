Debut aplaudat de întreaga localitate Reacția emoționantă a părinților lui Jorge de Frutos, după primele minute pentru Spania

Jorge de Frutos (28 de ani), atacantul celor de la Rayo Vallecano, a debutat pentru echipa națională a Spaniei.

Părinții și prietenii săi au fost foarte entuziasmați să-l vadă jucând pentru „La Roja”.

Jorge de Frutos a debutat pentru Spania. Reacția emoționantă a părinților săi

Extrema celor de la Rayo Vallecano a jucat primele minute în naționala condusă de Luis de la Fuente în victoria zdrobitoare din Turcia, scor 6-0.

De Frutos a intrat pe teren în repriza secundă, atunci când Spania avea deja avantaj de 6 goluri.

Reacția părinților și a apropiaților săi a fost una de-a dreptul emoționantă. Ei au urmărit cu sufletul la gură momentul, aflându-se chiar în pub-ul deținut de părinții lui de Frutos din localitatea natală, Navares de Enmedio, o comună cu o populație de 92 de locuitori.

Aceștia au aplaudat cu entuziasm momentul în care jucătorul a intrat pe teren, în minutul 68 al partidei, atunci când l-a înlocuit pe Pedri.

De-a lungul carierei sale, Jorge de Frutos a mai evoluat la Rayo Majadahonda, Real Madrid B, Valladolid și Levante. Conform site-ului Transfermarkt, acesta este cotat la 4 milioane de euro.

