Scandal între Inigo Martinez și Jorge Jesus FOTO: Antrenorul lui Al Nassr i-a reproșat poziționarea la golul primit, fundașul și-a ieșit din fire. Ce a urmat

Atmosferă tensionată la Al Nassr, în plin meci, între antrenorul Jorge Jesus și fundașul Inigo Martinez.

Al Nassr a câștigat cu 5-1 meciul din AFC Cup, contra lui Al-Ahli Doha.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 10, prin Sekou Yansane, iar antrenorul lui Al Nassr i-a reproșat fundașului central Inigo Martinez poziționarea la golul primit.

Scandal între Inigo Martinez și Jorge Jesus

Criticile nu i-au picat bine fotbalistului de 34 de ani, care a reacționat nervos: a aruncat o sticlă de apă de pământ și a gesticulat vehement spre antrenor, vizibil deranjat de observațiile primite.

A fost nevoie de intervenția colegilor pentru a calma spiritele și a-l readuce pe fundaș la locul său.

În ciuda momentului tensionat, Al Nassr a reacționat rapid. Egalarea a venit după doar două minute, prin Kingsley Coman.

Ulterior, echipa saudită a dominat clar partida și s-a impus fără emoții, scor 5-1, prin golurile marcate de Angelo ('23), K. Coman ('63) și Abdullah Al-Hamdan ('80).

Al Nassr va juca finala AFC Cup în compania celor de la Gamba Osaka, pe 16 mai.

37 de meciuri a bifat Inigo Martinez în acest sezon pentru Al Nassr

Inigo Martinez e unul dintre titularii incontestabili de la echipa la care joacă și Cristiano Ronaldo. El a ajuns în august 2025 la Al Nassr și de atunci a reușit să marcheze și 4 goluri.

Contractul apărătorului expiră în vară, dar conducerea lui Al Nassr e decisă să-i facă o nouă ofertă pentru a-l păstra.

