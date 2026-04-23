FIFA spune NU Italiei Planul lui Trump pentru Mondial, blocat! Reacția Iranului: „Nu și-au câștigat măreția prin privilegii politice"
FIFA spune NU Italiei Planul lui Trump pentru Mondial, blocat! Reacția Iranului: „Nu și-au câștigat măreția prin privilegii politice”

Publicat: 23.04.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 19:20
  • FIFA nu intenționează să înlocuiască Iranul cu Italia la ediția din acest an a Campionatului Mondial.

Reprezentantul lui Donald Trump, Paolo Zampolli, a transmis că le-a propus oficialilor FIFA această schimbare, însă forul internațional nu confirmă mutarea.

FIFA nu acceptă rocada Iran - Italia la CM 2026

FIFA nu a a oferit un punct de vedere oficial în privința declarației lui Zampolli, însă planul instituției conduse de Gianni Infantino este ca Iran să rămână în competiție, informează bbc.com.

În plus, FIFA a scos în evidență spusele președintelui forului, din urmă cu o săptămână: „Echipa iraniană vine [la CM], cu siguranță”.

Naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv, după ce a fost eliminată în martie de Bosnia, 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare.

Totodată, Financial Times a transmis că ideea lui Zampolli ar avea ca scop, de fapt, întărirea relației dintre SUA și Italia, după ce premierul Giorgia Meloni l-a criticat pe Trump pentru comentariile sale la adresa Papei Leon.

Cum au reacționat oficialii Iranului

„Italia și-a câștigat măreția în fotbal pe teren, nu prin privilegii politice.

Încercarea de a exclude Iranul de la Campionatul Mondial nu face decât să arate «falimentul moral» al Statelor Unite, care se tem chiar și de prezența a unsprezece tineri iranieni pe terenul de joc”, a transmis ambasada Iranului.

Iran s-a calificat la Mondial pentru a patra oară consecutiv și ar urma să joace toate meciurile din grupă în SUA, însă, după izbucnirea conflictului, a solicitat ca FIFA să mute cele trei meciuri în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
