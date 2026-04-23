FIFA spune NU Italiei Planul lui Trump pentru Mondial, blocat! Reacția Iranului: „Nu și-au câștigat măreția prin privilegii politice”

FIFA nu intenționează să înlocuiască Iranul cu Italia la ediția din acest an a Campionatului Mondial.

Reprezentantul lui Donald Trump, Paolo Zampolli, a transmis că le-a propus oficialilor FIFA această schimbare, însă forul internațional nu confirmă mutarea.

FIFA nu acceptă rocada Iran - Italia la CM 2026

FIFA nu a a oferit un punct de vedere oficial în privința declarației lui Zampolli, însă planul instituției conduse de Gianni Infantino este ca Iran să rămână în competiție, informează bbc.com.

În plus, FIFA a scos în evidență spusele președintelui forului, din urmă cu o săptămână: „Echipa iraniană vine [la CM], cu siguranță”.

Naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv, după ce a fost eliminată în martie de Bosnia, 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare.

Totodată, Financial Times a transmis că ideea lui Zampolli ar avea ca scop, de fapt, întărirea relației dintre SUA și Italia, după ce premierul Giorgia Meloni l-a criticat pe Trump pentru comentariile sale la adresa Papei Leon.

Cum au reacționat oficialii Iranului

„Italia și-a câștigat măreția în fotbal pe teren, nu prin privilegii politice.

Încercarea de a exclude Iranul de la Campionatul Mondial nu face decât să arate «falimentul moral» al Statelor Unite, care se tem chiar și de prezența a unsprezece tineri iranieni pe terenul de joc”, a transmis ambasada Iranului.

Iran s-a calificat la Mondial pentru a patra oară consecutiv și ar urma să joace toate meciurile din grupă în SUA, însă, după izbucnirea conflictului, a solicitat ca FIFA să mute cele trei meciuri în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

