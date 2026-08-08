Papeau i-a înfuriat pe fani  Gestul pe care l-a făcut la finalul meciului cu Rapid : „Când porți emblema UTA-ei, ești utist!”

UTA ARAD - RAPID 0-0. Jayson Papeau (30 de ani) a fost contestat de suporterii gazdelor.

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Fostul jucător al giuleștenilor a intrat în minutul 61 al duelului, când l-a înlocuit pe Alin Roman.

UTA ARAD - RAPID 0-0 . Jayson Papeau, contestat de fani: „Un gest pe care nu-l putem aștepta”

Francezul a stârnit furia fanilor arădeni, după ce la finalul partidei ar fi ales să meargă și să se bucure alături de galeria Rapidului.

„CÂND PORȚI EMBLEMA UTA-EI, EȘTI UTIST

La finalul meciului dintre UTA și Rapid, Jayson Papeau, intrat pe teren în repriza secundă, a ales să celebreze alături de suporterii formației adverse. Un gest pe care, din perspectiva noastră, nu îl putem accepta.

UTA nu este doar clubul la care vii, semnezi un contract, joci câteva luni sau câțiva ani și pleci mai departe. UTA are o istorie, are o identitate, are rivalități construite în zeci de ani și, mai presus de toate, are suporteri care merită respectați.

În ultimii ani am observat tot mai des un trend pe care îl considerăm nepotrivit: jucători sau chiar antrenori aflați sub culorile UTA-ei care simt nevoia să își manifeste public atașamentul față de cluburi rivale.

Nu contestă nimeni trecutul unui om și nici sentimentele pe care le-a avut înainte să ajungă la Arad. Dar există o limită între trecutul personal și respectul datorat clubului pe care îl reprezinți în prezent.

Pentru că aici este UTA

Iar când mulți dintre actualii jucători și antrenori nu purtau această emblemă, suporterii UTA-ei străbăteau țara în lung și-n lat pentru această echipă. Au fost acolo în anii grei, prin ligile inferioare, pe stadioane mici, la sute de kilometri de Arad. Au cântat, au suferit și au rămas lângă club atunci când era mult mai ușor să întorci spatele.

Ei au dus mai departe identitatea UTA-ei.

De aceea, orice manifestare publică de afecțiune față de un club rival, în timp ce reprezinți UTA, poate fi percepută ca o lipsă de respect față de oamenii care au ținut acest club în viață.

Nu cerem nimănui să își șteargă trecutul. Cerem doar respect pentru prezent.

UTA merită mai mult respect din partea tuturor celor care îi poartă emblema. De la conducători. De la antrenori. De la jucători.

Pentru că indiferent de unde vii, cu cine ai simpatizat sau pentru cine ai jucat înainte, există un principiu care ar trebui să fie simplu:

Cât timp joci pentru UTA, ești UTIST.

Cât timp antrenezi UTA, ești UTIST

Cât timp porți această emblemă, o respecți” se arată în comunicatul postat de un grup de fani pe pagina de Facebook „Bătrâna Doamnă”.

Jayson Papeau a ajuns în această vară la UTA, liber de contract, după despărțirea de Unirea Slobozia.

Francezul a evoluat pentru Rapid între iulie 2022 și septembrie 2024.

66 de meciuri a bifat Papeau în tricoul giuleștenilor: a marcat 7 goluri

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